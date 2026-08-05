'검은사막', 길드 명성 시스템 도입…협동 플레이 보상 강화

Advertisement

Advertisement

Advertisement

펄어비스가 '검은사막'에 길드 활동에 따른 성장 보상을 제공하는 '길드 명성 시스템'을 추가했다.

길드 콘텐츠 참여를 확대하는 동시에 신규 월드 우두머리와 전투 분석 기능도 함께 선보이며 이용자들의 협동 플레이 경험을 강화한다. 펄어비스는 5일 '검은사막' 업데이트를 통해 길드 명성 시스템을 적용했다고 밝혔다.

길드 명성 시스템은 길드 구성원들의 활동 실적이 누적돼 길드 전체가 다양한 혜택을 받는 신규 성장 콘텐츠다. 길드 가입 후 게임 접속과 길드 임무, 거점전, 점령전, 장미전쟁 등 주요 콘텐츠에 참여하면 길드 명성이 쌓이며, 누적 수치에 따라 길드 전체에 각종 효과가 제공된다.

Advertisement

길드 명성이 높아질수록 몬스터 추가 공격력 증가, 최대 무게 증가, 아이템 획득 확률 상승 등 패시브 효과를 받을 수 있다. 여기에 '도인의 손길 강화', '무의 경지 강화' 등 성장에 도움이 되는 추가 효과도 함께 적용된다.

Advertisement

길드 콘텐츠도 확대된다. 펄어비스는 오는 26일 길드 리그 신규 시즌 개막을 앞두고 5일부터 12일까지 '길드 리그 집중 주간' 이벤트를 진행한다. 이용자들은 이벤트 기간 길드 리그를 미리 준비하고 길드 명성을 높이며 시즌 개막에 대비할 수 있다.

'아침의 나라' 지역에는 신규 월드 우두머리 '흑봉황'도 추가됐다. 흑봉황은 산군과 우투리, 불가살, 금돼지왕이 등장하는 지역에서 일정 확률로 출현하며, 처치 시 '태초의 불씨'와 '아침의 나라 우두머리 인장'을 확정 획득할 수 있다. 여기에 '흑봉황의 깃털', '흑봉황의 눈물' 등 추가 보상도 일정 확률로 지급된다.

Advertisement

지난 '하이델 연회'에서 공개했던 '마르니의 전투 분석기'도 이번 업데이트를 통해 정식 적용됐다. 이용자는 원하는 구간을 설정해 총 피해량과 초당 피해량(DPS) 등 전투 데이터를 확인할 수 있으며, 장비 세팅 변화나 캐릭터 성장 과정을 보다 체계적으로 분석할 수 있다.

Advertisement

이번 업데이트는 길드 단위 성장 시스템을 새롭게 도입한 것이 핵심이다. 개인 성장 중심의 플레이에서 나아가 길드 활동 자체에 의미 있는 보상을 부여하면서 협동 콘텐츠 참여를 유도하고, 길드 리그와 월드 우두머리 등 대규모 콘텐츠의 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com