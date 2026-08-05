[SC현장] "간·쓸개 다 빼준 영화"…류승룡·하지원→김시아 '비광', 진한 가족 연대기(종합)

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김영민, 하지원, 이지원 감독, 김시아, 류승룡, 김선영이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '비광'이 따뜻한 가족 이야기로 올가을 관객들의 마음을 사로잡을 전망이다.

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영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최됐다. 현장에는 배우 류승룡, 하지원, 김시아, 김선영, 김영민과 이지원 감독이 참석했다.

9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이지원 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

연출을 맡은 이 감독은 "감사하게도 '미쓰백'이란 작품을 관객 분들이 사랑해 주셨다"며 "영화 차기작으로 어떤 걸 구상해야 할까 고민이 많았다. '미쓰백'에선 버림받은 한 여성과 아이의 연대를 그렸다면, 이번엔 좀 더 확장시켜서 고군분투하는 가족들이 서로 연대해 가며 어려움을 뚫으면 어떨까 싶었다"고 전했다.

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특히 김시아, 김선영과는 '미쓰백'으로, 하지원, 김영민과는 드라마 '클라이맥스'에 이어 두 번째 작업을 함께했다. 이에 이 감독은 "확실히 함께 작품을 했던 배우들과 하는 게 시너지가 난다. 처음에는 서로를 알아가는 시간이 필요해서 마치 연애와 비슷하다. 첫 작품을 찍을 땐 깊이 사랑하는 시간이 짧다면, 두 번째 작업 때는 이미 많이 알고 시작하기 때문에 더 다양한 모습을 보여줄 수 있다"고 말했다.

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 류승룡이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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류승룡은 최고의 야구 선수였지만, 지금은 딸 동주를 지키기 위해서 물불을 가리지 않는 아빠 중구 역을 맡았다. 그는 "작품의 제목이 인상적이어서 궁금증이 생겨 시나리오를 읽었다"며 "감독님이 말씀하신 대로 평범하지 않은, 성공을 맛봤던 사람들의 추락을 그렸다. 서로 떨어져 있을 땐 보잘것없지만, 합쳐져 있을 땐 서로의 힘을 발휘해 나가는 게 좋았다. 또 감독님의 전작 '미쓰백'을 너무 잘 봤고, 이 작품을 선택하는 데 있어서 이지원 감독님의 지분이 굉장이 컸다"고 밝혔다.

자신이 맡은 캐릭터에 대해선 "중구가 잘 나가는 야구선수여서 야구 연습을 많이 했다. 또 우연치않게 라운드 티를 많이 입었는데, 남방을 입으면 '중구난방'"이라며 너스레를 떨었다. 이어 "캐릭터가 좌충우돌 어디로 튈지 모르는 캐릭터다. 거칠고 투박하지만, 오로지 딸 동주밖에 생각을 못한다. 제가 그전에 보여드렸던 부성애와는 좀 다르다. 중구를 보면 모든 아빠들이 공감할 수 있을 것 같다"고 말했다.

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 하지원이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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하지원은 톱스타였지만 갑자기 나타난 동주로 인해 한순간에 추락해 생계형 연예인으로 살아가는 남미로 분했다.그는 "시나리오를 읽자마자 '비광' 안에 있는 모든 인물들이 생생하게 느껴졌다. 남미 캐릭터의 삶을 표현해보고 싶다는 생각을 하게 됐고, 이지원 감독님, 류승룡 선배와 함께 좋은 작업을 해보고 싶었다"고 전했다.

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이어 캐릭터를 만들어가는 과정에 대해 "대사 하나까지도 고민을 많이 했다. 남미의 삶 속으로 들어갈 수 있게 감독님과 준비했다"며 "남미도 극 중에서 배우다. 삶을 이겨내려고 하는 게 아니라, 그 삶을 견뎌내는 과정들이 눈물나기도 하고 배우로서 가슴 아팠다"고 말했다.

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김시아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

김시아는 친구의 죽음 이후 용의자로 지목되며 벼랑 끝에 내몰린 소녀 동주를 연기했다. 그는 "감독님과 '미쓰백'을 작업하고 나서 '비광' 제안을 받았다"며 "대본이 좋은 것도 있었지만, '미쓰백' 때보다 좀 더 성장한 모습으로 감독님과 함께 호흡을 맞추고 싶어서 설레는 마음으로 참여했다"고 전했다.

이어 촬영하면서 어려운 점은 없었는지 묻자, 김시아는 "동주가 처한 상황 자체가 비극적이지 않나. 쉽지 않았는데, 감독님이 '미쓰백' 때부터 제 마음을 안정시켜 주셔서 즐겁게 촬영했다. 다른 스태프 분들도 연기에만 집중할 수 있도록 도와주셔서 크게 힘든 점 없이 즐겁게 촬영했다. 감독님이 굉장히 안정형이시다"라고 감사함을 드러냈다.

이외에 김선영은 중구의 누나 지숙으로, 김영민은 지숙의 남편 성명으로 합류해 극의 몰입도를 끌어올렸다.

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김영민, 하지원, 이지원 감독, 김시아, 류승룡, 김선영이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

끝으로 이 감독은 "다른 감독님들은 어떠실지 모르겠지만, 저는 영화를 세상 밖으로 내보내기 전까지 최대한 마지막 순간까지 놓지 않는다. 색 보정부터 음악도 한음 한음 만져서 편집 작업을 하는 스타일이다. 개봉이 늦어진 만큼, 후반작업 스태프들을 괴롭혔다. 그 당시에 보이지 않았던 것들이 또 보이기 때문에 공을 많이 들였다"며 "영화에 간, 쓸개, 내장을 다 빼줬다고 해도 과언이 아니다. 편견 없이 기대를 해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com