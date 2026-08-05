주아민, 성형 직후 실밥+퉁퉁 부은 눈 공개 "삼단콤보 미션 클리어"

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 주아민이 성형수술 직후의 모습을 솔직하게 공개해 눈길을 끌고 있다.

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5일 주아민은 자신의 SNS 계정에 "응… 이번이 내 인생 마지막이야… 내가 하고 싶었던 삼단 콤보 미션 클리어! 냉정한 후기 업데이트 해보겠어요…"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 주아민은 성형수술을 받은 직후 직접 셀카를 남긴 모습이다. 눈가에 남은 실밥과 부어오른 눈 주변이 그대로 담겨 있어 시선을 모았다.

특히 주아민은 완성된 모습이 아닌 회복 과정까지 가감 없이 공개하며 자신의 변화 과정을 공유했다. 수술 직후의 솔직한 모습을 공개한 만큼 팬들의 관심도 이어지고 있다.

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한편 주아민은 2008년 그룹 god 멤버 손호영의 솔로곡 '아이 노'(I know) 뮤직비디오에 출연하면서 연예계에 데뷔했다. 이후 Mnet 예능 '하늘에서 남자들이 비처럼 내려와', ENA '신션한 남편' 등으로 얼굴을 알렸다.

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주아민은 2013년 3세 연상의 미국 장교 출신이자 재미교포 남성과 결혼, 2015년 득남했다.