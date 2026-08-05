'700억 건물주' 서장훈, 임대 철학 밝혔다 "세입자 먼저 내보낸 적 없어"(백만장자)

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[스포츠조선 김소희 기자]'700억 건물주' 서장훈의 자신만의 소신을 전했다.

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5일(오늘) 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 대통령상을 세 차례 수상한 50년 차 약선 요리 연구가, '약선명인' 이경애의 파란만장한 인생사가 공개된다. 대한민국을 대표하는 한식의 대가인 이경애는 내로라하는 유명 요식업 대표들의 '요리 스승'으로도 잘 알려진 인물이다. 이번 방송에서는 수십 년간 쌓아온 이경애의 약선 요리 철학과 서장훈도 감탄을 금치 못한 특별한 손맛의 비밀은 물론, 화려한 성공 뒤에 감춰져 있던 가슴 아픈 과거까지 함께 소개된다. 어린 시절 아버지의 노름빚으로 극심한 가난에 시달렸던 이경애는 "생강 밭에서 생강을 캐먹고, 머리카락을 잘라 팔아서 먹을 것을 구했다"고 말할 정도로 어려운 시간을 보냈다. 그랬던 소녀가 훗날 일명 '밥 퍼주는 아줌마'로 수많은 사람들에게 따뜻함을 전하고, 대한민국을 대표하는 '약선명인'으로 우뚝 서기까지의 기적 같은 여정이 시청자들을 찾아간다.

이경애의 요리 인생은 작은 중국집에서 시작됐다. 장사 밑천조차 없어 일수를 빌려 어렵게 문을 연 중국집은 밀려드는 주문을 감당하지 못할 정도로 개업과 동시에 큰 인기를 끌었다. 중국집 메뉴도 제대로 모른 채 시작한 장사였지만, 타고난 손맛 하나만으로 입소문을 타며 손님이 끊이지 않았다. 그렇게 조금씩 빚을 갚으며 숨통이 트이나 싶던 순간, 예상치 못한 시련이 찾아왔다. 장사가 너무 잘되자 경쟁 업체가 이경애의 중국집이 있던 건물을 통째로 매입했고, 결국 개업 6개월 만에 가게를 비워줘야 했다. 이후 이경애의 남편은 돈을 벌기 위해 사우디아라비아로 떠났고, 부부는 4년이라는 긴 세월을 생이별해야 했다. 남편이 사우디아라비아에서 벌어온 돈으로 이경애는 목 좋은 자리에 커피숍을 차렸다. 이번에도 그의 탁월한 손맛이 손님을 끌어들였지만, 3년이 지나자 건물주로부터 또다시 나가 달라는 통보를 받았다. 사연을 들은 서장훈은 "건물주들은 왜들 그러나 모르겠다"며 안타까워한 뒤, "참고로 저는 지금까지 단 한 번도 세입자를 먼저 내보낸 적 없다"고 말해 웃음을 자아낸다.

연이은 실패는 이경애를 깊은 절망에 빠뜨렸다. 빈손으로 쫓겨난 그는 극단적인 생각을 할 정도로 힘든 시간을 보냈지만, 그 위기 속에서 오히려 새로운 길을 찾았다. 어릴 적 먹을 것이 없어 배고픔을 달래려 마셨던 '약재 달인 물'이 오늘날 이경애 약선 요리의 출발점이 됐다. 남편과 함께 연 작은 식당은 구름떼처럼 몰려드는 손님들로 확장을 거듭하며 규모를 키워나갔다. 하지만 언제 또다시 건물주에게 쫓겨날지 모른다는 불안은 사라지지 않았다. 결국 부부는 그동안 모은 돈에 대출까지 보태 땅을 사기로 결심했다. 당시 논밭뿐이던 허허벌판에 식당 건물을 짓는다고 하자 주변에서는 "미쳤다", "어떻게 논밭에다 건물을 그렇게 크게 짓냐"는 우려가 쏟아졌다. 그러나 모두의 예상을 깨고 식당은 불과 1년 만에 하루 최대 매출 2천만 원을 올리는 맛집으로 자리 잡았고, 일대 교통이 마비될 정도로 문전성시를 이뤘다. 이경애는 "은행에 갈 시간이 없어 쌀자루에 돈을 넣고 베고 잤다"고 당시를 회상한다.

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가난을 성공으로, 절망을 희망으로 바꾼 '대한민국 대표 약선명인' 이경애의 극적인 인생사는 8월 5일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.