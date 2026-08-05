이상준, 美 공연 논란 사과했지만…"확인 안 된 내용은 퍼뜨리지 말라"[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 미국 LA 공연 이후 음향 문제로 논란에 휩싸였던 개그맨 이상준이 직접 사과하며 입장을 밝혔다.

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이상준은 5일 자신의 SNS를 통해 "미주 투어 첫 LA 공연을 찾아주신 관객 여러분께 진심으로 감사드린다"면서도 "공연 중 음향 문제로 불편을 겪으신 관객 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 공연 직후 사실관계를 확인하는 시간이 필요했다고 설명했다. 이상준은 "미주 투어는 공연 운영과 기술 스태프를 미국 현지에서 진행하고 있어 공연 직후 확인이 필요했다"며 "확인 결과 공연장 스피커 앞 일부 좌석에서 음향 전달에 문제가 있었던 것으로 파악됐다"고 전했다.

이어 미국 공연 주관사 역시 해당 문제를 확인했고 문제가 발생한 좌석 관객들에게 사과와 함께 필요한 후속 조치를 진행했다고 밝혔다.

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이상준은 "남은 북미 투어에서는 같은 문제가 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼히 점검하겠다"며 "이상준쇼는 작은 소극장에서부터 관객들의 피드백으로 성장해온 공연인 만큼 앞으로도 소중한 의견에 귀 기울이겠다"고 말했다. 그러면서 "다만 확인되지 않은 내용을 사실처럼 무분별하게 확산하거나 이를 바탕으로 비난이 이어지는 일은 자제해 주시길 부탁드린다"고 당부하기도 했다.

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앞서 이상준의 LA 공연 이후 일부 관객들은 "말이 잘 들리지 않았다", "스탠드업 코미디인데 음향이 아쉬웠다", "티켓값이 아까웠다" 등의 후기를 남기며 음향과 공연 운영을 지적했다. 반면 일부 관객들은 "뒤쪽에서는 음향도 괜찮았고 공연도 재미있었다"는 상반된 후기를 전하기도 했다.

한편 이상준은 LA 공연을 시작으로 애틀랜타, 워싱턴 D.C., 뉴욕, 캐나다 토론토 등에서 북미 투어를 이어갈 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com