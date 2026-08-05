네오위즈, 모바일 MMORPG '킹덤2: 타오르는 전장' 정식 출시

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네오위즈가 자회사 파우게임즈가 개발한 신작 모바일 MMORPG '킹덤2: 타오르는 전장'을 정식 출시하며 모바일 MMORPG 시장 공략에 나섰다.

종족과 무기를 자유롭게 조합하는 전투 시스템과 길드 중심 콘텐츠를 앞세워 차별화에 나선다는 전략이다. 네오위즈는 5일 '킹덤2: 타오르는 전장'의 국내 정식 서비스를 시작했다고 밝혔다. 이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어, 원스토어는 물론 PC 클라이언트를 통해 게임을 즐길 수 있다.

'킹덤2: 타오르는 전장'은 필드 사냥을 기반으로 캐릭터를 성장시키고 협동과 경쟁 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 정통 MMORPG다. 가장 큰 특징은 기존 클래스 중심 시스템에서 벗어나 종족과 무기를 자유롭게 조합하는 전투 방식이다.

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이용자는 휴먼, 엘프, 벨칸 등 3개 종족 가운데 하나를 선택한 뒤 한손검과 대검, 활, 지팡이, 창 등 5종의 무기를 자유롭게 활용할 수 있다. 종족마다 고유 스킬이 적용돼 같은 무기를 사용하더라도 종족 조합에 따라 서로 다른 전투 스타일을 구현할 수 있다.

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성장 시스템도 필드 사냥 중심으로 설계했다. 사냥을 통해 획득한 재료를 활용해 룬과 마력 주입, 아티팩트, 몬스터 혼 등 다양한 성장 요소를 강화할 수 있으며, 퀘스트와 업적, 칭호 시스템도 함께 마련했다. 장비 강화 실패 시 일부 장비가 유지되고, 파괴된 장비는 성장 재료로 활용할 수 있도록 해 육성 부담을 줄인 것도 특징이다.

길드 콘텐츠는 게임의 핵심 축이다. 길드 하우징과 연구, 레이드, 퀘스트, 축제 등 다양한 협동 콘텐츠를 제공하며, 길드 창고를 통한 아이템 분배와 거래 기능도 지원한다. 여기에 길드 레이드와 파티 던전 등을 통해 협동 플레이의 재미를 강조했다.

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고난도 콘텐츠도 마련했다. 일정 시간마다 등장하는 월드 보스와 단계별 도전 콘텐츠인 무한의 탑을 통해 희귀 보상을 획득할 수 있으며, 대부분의 사냥 아이템은 이용자 간 자유롭게 거래할 수 있다. 일정 레벨 이상에서는 사냥을 통해 획득한 '파밍 다이아'를 게임 내 재화로 활용할 수 있도록 해 플레이와 경제 시스템을 연결했다.

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파우게임즈는 정식 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 출시 후 28일 동안 서버별 레벨 랭킹 이벤트를 열어 전설 등급 보상을 지급하며, 출석 이벤트와 데일리 퀘스트도 함께 운영한다. 또한 공식 커뮤니티에서는 공략 작성 이벤트를 실시하고, 카카오톡 채널 구독 이용자에게는 4주간 성장 아이템을 순차적으로 제공한다.

최근 국내 모바일 MMORPG 시장은 자동 전투와 성장 구조가 비슷한 작품들이 잇따르면서 차별화 경쟁이 치열해지고 있다. '킹덤2: 타오르는 전장'은 직업 대신 종족과 무기 조합을 중심에 둔 전투 시스템과 길드 중심 협동 콘텐츠를 전면에 내세운 만큼, 기존 MMORPG 이용자들에게 새로운 선택지가 될 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com