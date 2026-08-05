유재석 옆에 크리스토퍼 놀란·맷 데이먼이라니…'양손 브이'로 인증한 성덕

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 할리우드 거장 크리스토퍼 놀란 감독과 배우 맷 데이먼을 만났다.

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5일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 "실시간 '오디세이' 주역들. 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼 '유퀴즈'에서 만나요"라는 글과 함께 사진이 게재됐다.

사진 속에는 유재석과 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼의 다정한 모습이 담겨있다. 유재석은 양손으로 브이 포즈를 취하며 특유의 밝은 에너지를 드러냈다. 또한 크리스토퍼 놀란 감독과 맷 데이먼 역시 편안한 분위기 속에서 여유로운 미소를 보여 눈길을 끌었다.

이번 만남은 영화 '오디세이' 홍보 일정의 일환으로 성사됐다. 최근 크리스토퍼 놀란 감독을 비롯해 엠마 토마스 프로듀서, 배우 맷 데이먼, 샤를리즈 테론 등 주요 출연진이 한국을 찾았다.

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이들은 지난 4일 서울 영등포 타임스퀘어에서 열린 레드카펫 행사에 참석해 국내 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

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이날 놀란 감독은 "따뜻한 환대에 진심으로 감사드린다. 반드시 다시 오고 싶다"라며 한국 팬들을 향한 각별한 애정을 전했다. 맷 데이먼과 샤를리즈 테론은 각각 "열렬히 환대해주셔서 감사드린다. 이 순간을 절대 잊지 못할 것 같다", "I Love You Korea!"를 외치며 현장의 뜨거운 환호에 화답했다.

한편, 영화 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다.

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anjee85@sportschosun.com