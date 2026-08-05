카카오게임즈, '실행으로 신뢰 회복'…'도깨비의세계' 시작으로 신작 승부수

'도깨비의세계'

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카카오게임즈가 새 공동대표 체제 출범 이후 첫 실적 발표에서 '실행을 통한 신뢰 회복'을 최우선 경영 기조로 내세웠다. 신작 공백으로 2분기 적자를 이어갔지만, 핵심 프로젝트 중심의 '선택과 집중' 전략을 통해 올해 4분기부터 신작을 본격적으로 선보이며 반등에 나선다는 계획이다.

카카오게임즈는 5일 2026년 2분기 연결 기준 매출 750억원, 영업손실 230억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 35%, 전분기 대비 10% 감소했다. 영업손실은 적자가 이어졌지만 전분기 대비 손실 규모는 약 10% 줄었다.

사업 부문별로는 온라인게임 매출이 223억원으로 전년 동기 대비 51% 증가했지만 전분기 대비 20% 감소했다. 모바일게임 매출은 527억원으로 전년 동기보다 48%, 전분기보다 4% 줄었다. 회사는 기존 라이브 서비스의 매출 안정화와 신작 공백이 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다.

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새 공동대표 첫 청사진…핵심 프로젝트에 역량 집중

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이번 실적 발표에서 가장 주목받은 부분은 새 공동대표 체제의 첫 경영 방향이다.

카카오게임즈는 '실행을 통한 신뢰 회복'을 최우선 과제로 제시하고, 프로젝트 전반을 재검토해 경쟁력이 높은 작품에 역량을 집중하는 '선택과 집중' 전략을 추진하기로 했다. 이를 통해 올해 4분기부터 내년 1분기까지 5종 이상의 신작을 순차적으로 선보이며 성장 모멘텀을 확보한다는 계획이다.

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가장 먼저 출격하는 작품은 슈퍼캣이 개발중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'다. 이달 사전등록을 시작해 10월 정식 출시를 목표로 막바지 준비를 진행하고 있다. 한국적인 세계관과 레트로 감성 그래픽, 자유도 높은 스킬 덱 빌딩, 문파 중심 협동 콘텐츠를 앞세워 기존 MMORPG와 차별화를 노린다.

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이어 올해 4분기에는 엑스엘게임즈의 온라인 액션 RPG '아키에이지 크로니클'과 타이니펀 게임즈의 전략 어드벤처 RPG '던전 어라이즈'가 글로벌 시장 공략에 나선다.

라이온하트스튜디오의 MMORPG '오딘Q: 발키리스 콜'은 시장 환경과 완성도를 고려해 출시 시점을 2027년 1월로 조정했다. 이와 함께 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍엄'과 AAA급 액션 RPG '크로노 오디세이'도 2027년 출시를 목표로 개발이 진행 중이다. 이밖에 '프로젝트C(가칭)', '프로젝트S(가칭)' 등 신규 프로젝트도 준비하고 있다.

퍼블리싱 확대·주주환원 병행…반등 열쇠는 신작 흥행

카카오게임즈는 자체 개발작뿐 아니라 퍼블리싱 사업도 확대한다.

'아키에이지 S: 자유의 해협' 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하며 '아키에이지' IP 확장에 나섰고, 도트 그래픽 수집형 액션 RPG '가디언 메이든'의 글로벌 서비스 판권도 확보했다. 또한 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트와 협력해 인기 웹툰 IP를 활용한 게임 개발도 추진하며 중장기 라인업을 강화할 계획이다.

주주가치 제고 정책도 이어간다. 카카오게임즈는 50만주 규모의 자사주 소각을 시작으로 RSU(양도제한조건부주식) 제도 도입, 자본준비금의 이익잉여금 전입, 경영진 자사주 매입 등을 추진하며 중장기 주주환원 정책을 지속할 방침이다.

이번 실적 발표는 단순한 분기 성적 공개보다 새 경영진의 경영 전략을 시장에 제시했다는 점에서 의미가 있다. 카카오게임즈는 실적 부진의 원인으로 지목된 신작 공백을 인정하면서도 프로젝트를 재정비하고 개발 역량을 핵심 타이틀에 집중하는 방향을 선택했다.

결국 올해 10월 출시 예정인 '도깨비의세계'를 시작으로 '아키에이지 크로니클', '던전 어라이즈', '오딘Q: 발키리스 콜', '크로노 오디세이' 등으로 이어지는 신작 성과가 카카오게임즈의 실적 회복 여부를 가를 핵심 변수가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com