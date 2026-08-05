라이머, 애즈원 故이민 생전 사진 공개 "떠난지 벌써 1년, 잊지 말아달라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 프로듀서 라이머가 그룹 애즈원 고(故) 이민을 추모했다.

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라이머는 5일 "민영이가 떠난지 어느새 벌써 1년이 되었네요. 민영이의 아름다운 미소와 목소리 잊지 말고 기억해주세요"라는 글을 남기며 고인을 기렸다.

이와 함께 라이머는 애즈원 멤버 이민, 크리스탈과 함께 찍은 과거 사진을 공개했다. 사진 속 이민은 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 먹먹함을 더했다.

이민의 1주기를 맞아 라이머의 추모 글이 많은 이들의 애도를 자아내고 있다.

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고(故) 이민은 지난 2025년 8월 5일 세상을 떠났다. 향년 47세. 소속사에 따르면 이민은 자택에서 사망한 채 발견됐다. 집으로 귀가한 남편이 최초 발견해 신고한 것으로 전해졌다.

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1978년생인 이민은 한국계 미국인으로, 1999년 크리스탈과 함께 애즈원 1집 'Day By Day'로 데뷔했다. 이후 '너만은 모르길', '원하고 원망하죠', '천만에요' 등 다수의 히트곡을 발표하며 국내 대표 여성 R&B 듀오로 큰 사랑을 받았다.

jyn2011@sportschosun.com