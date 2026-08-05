김무열♥윤승아, 子 팔다리 길이 무엇…배우 DNA 제대로 받았네

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤승아가 여름 휴가를 즐기는 아들의 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다. 어린 나이에도 눈에 띄는 긴 팔다리와 비율이 화제를 모으고 있다.

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윤승아는 4일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 노을이 물든 해변을 신나게 뛰어다니는 아들의 뒷모습이 담겼다. 맨발로 모래사장을 힘껏 달리는 모습과 잔잔한 바다 풍경이 어우러져 한 편의 여름 화보 같은 분위기를 자아냈다.

특히 시선을 끈 것은 또래답지 않은 비율이었다. 길게 뻗은 다리와 균형 잡힌 체형이 자연스럽게 드러나며 "벌써 다리 길이가 남다르다", "김무열을 꼭 닮았다", "뒷모습만 봐도 모델 같다"는 팬들의 반응이 이어졌다.

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윤승아와 김무열은 2015년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다. 두 사람은 결혼 8년 만인 2023년 6월 첫아들을 품에 안았고 SNS와 유튜브를 통해 소소한 육아와 가족 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

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최근 김무열은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진 역으로 강렬한 존재감을 드러냈다. 작품의 흥행과 함께 데뷔 후 첫 공식 팬미팅까지 전석 매진을 기록하며 인기를 이어가고 있다. 윤승아는 유튜브 채널을 통해 대중들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com