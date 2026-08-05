정웅인 첫째딸 세윤, "연기 준비 중" 깜짝 근황... 父 따라 배우 꿈 키운다

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정웅인의 첫째 딸 세윤 양이 배우의 꿈을 키우며 새로운 도전을 준비 중인 근황이 공개됐다.

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최근 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에서는 서현철, 정재은 부부가 연극 '베니스의 상인'을 관람 하는 모습이 담겼다.

영상 속 서현철과 정재은은 연극을 보기 위해 방문한 정웅인과 그의 첫째 딸 세윤 양과 만나 반가운 인사를 나눴다.

서현철은 정웅인에게 "너도 공연 보러 다니냐"라고 장난을 쳤고, 정웅인은 "나 연극배우다"라고 했다. 그러자 정재은은 "모른다. 웅인이가 지금 연극을 얼마나 많이 하고 있는데"라며 정웅인 편을 들어 웃음을 안겼다.

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이어 서현철은 "둘이 보러 온 거냐"라고 묻자, 정웅인은 "세윤이 이제 연기 해야지"라고 말해 눈길을 끌었다. 이에 정재은은 "(딸이)연극을 하냐. 연극 전공했냐"라고 물었고, 세은 양은 "지금 준비 중이다"라고 답해 배우를 향한 꿈을 키우고 있음을 알렸다.

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정웅인은 지난 2014년 MBC '아빠! 어디가? 시즌2'에서 딸 세윤, 소윤, 다윤 양과 함께 출연해 큰 사랑을 받았다.

2007년생인 세윤 양은 지난 2014년 MBC '아빠! 어디가? 시즌2'에 아버지 정웅인, 동생 소윤·다윤 양과 함께 출연하며 큰 사랑을 받았다. 당시 세윤 양은 사랑스러운 외모로 '한국의 수리 크루즈'로 불리며 많은 화제를 모았다.

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이후 세 자매는 ENA '내 아이의 사생활'에 출연해 폭풍성장한 근황을 공개하며 다시 한번 화제를 모으기도 했다.

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한편, 정웅인은 2006년 이지인 씨와 결혼해 슬하에 3녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com