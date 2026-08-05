넷마블 'SOL: enchant', 첫 대규모 업데이트 예고…인터서버·힐러 추가

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넷마블이 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 첫 대규모 콘텐츠 업데이트를 앞두고 사전등록에 돌입했다.

인터서버와 월드 거래소를 비롯해 신규 클래스와 성장 콘텐츠를 추가하며 서비스 확대에 나선다. 넷마블은 5일 낮 12시부터 'SOL: enchant' 첫 대규모 업데이트 'EPISODE 01. GENESIS: 신의 전장' 사전등록을 시작했다고 밝혔다.

이번 업데이트는 'SOL: enchant' 세계관을 본격적으로 확장하는 첫 번째 에피소드다. 이용자는 공식 사이트를 통해 사전등록에 참여할 수 있으며, 참여자에게는 'GENESIS 선물 상자', '희귀 등급 영체 소환권(신성 로어 III)', '초보자 장비 지원 세트' 등을 지급한다.

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업데이트에서는 이용자 간 경쟁과 경제 시스템을 강화하는 신규 콘텐츠가 대거 추가된다. 서로 다른 서버 이용자가 함께 즐길 수 있는 인터서버 시스템과 월드 거래소가 처음 도입되며, 신규 클래스 '힐러'와 성장 콘텐츠 '별자리'도 함께 선보일 예정이다. 첫 대규모 업데이트는 오는 26일 적용된다.

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지난 6월 출시된 'SOL: enchant'는 '전지적 MMORPG'를 내세운 PC-모바일 MMORPG다. 이용자의 선택에 따라 다양한 전투 양상을 구현하는 '신권(神權)' 시스템을 핵심 콘텐츠로 앞세웠으며, 출시 약 22시간 만에 구글 플레이와 애플 앱스토어 양대 마켓 매출 1위에 오르는 등 초반 흥행에 성공했다.

이번 업데이트는 서비스 개시 이후 처음으로 선보이는 대규모 콘텐츠 확장이라는 점에서 의미가 있다. 특히 인터서버와 월드 거래소 등 MMORPG 이용자들이 선호하는 핵심 시스템을 추가하면서 이용자 간 경쟁과 커뮤니티 활성화, 장기 서비스 기반 강화에 힘을 실을 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com