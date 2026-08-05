황정음, 전남편 소환에 당황..."신랑 서글서글해 잘살길 바랐는데"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황정음이 정보석의 전남편 언급에 당황한 반응을 보였다.

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5일 황정음의 채널에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정보석은 故 이순재의 장례식 당시 황정음에게 먼저 연락해 함께 가자고 했던 이유를 밝혔다. 그는 "아무래도 꼭 가야 하는 자리였고 (황정음이 자숙 중이라) 관심받고 있을 때였는데 혼자 움직이려면 힘들 것 같아서 같이 가자고 했다"고 말했다.

이에 황정음은 "너무 감동이었다. 진짜 따뜻하시다. 이순재 선생님, 정보석 선배님, 오현경 언니 다 너무 따뜻하다. 나도 그런 사람이 되고 싶은데 그럴 수 있을까"라며 고마운 마음을 전했다.

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정보석은 "충분히 그러고 있다. 사람들이 네가 잘하는 것은 감추고 그런 쪽으로만 널 평가해서 그렇지 네가 갖고 있는 진짜 마음은 모르지 않냐"며 다독였다. 이어 "(황정음이) 결혼하자마자 나, 이순재 선생님과 '하이킥' 팀 초대해서 집들이했는데 그런 게 쉬운 일이 아니다"라고 칭찬했다.

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그러면서 "그때만 해도 갔을 때 둘이 참 잘살길 바랐는데"라며 "내가 봤을 때는 (전) 신랑이 서글서글했다"며 황정음의 전남편을 언급했다.

갑작스러운 전남편 이야기에 황정음은 당황한 기색을 보였다. 이에 정보석은 "네 마음 다 안다. 처음 봤을 때 느낌을 이야기하는 거다. 부부 사정은 부부 외에는 아무도 모른다. 부부의 일은 아무도 훈수할 수 없다"고 말했다. 이어 "다만 나는 처음 갔었고, 처음 결혼해서 신혼 집들이니까 둘의 모습이 되게 좋아 보여서 잘살길 바랐다는 거다"라고 덧붙였다.

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황정음은 "지금 너무 행복하다"며 미소를 지었지만, 정보석은 "얼마나 힘들었으면 지금이 행복하겠냐. 결혼한 부부가 잘살고 싶지 않은 부부가 어디 있겠냐. 오죽하면 헤어졌겠냐"고 안타까운 마음을 드러냈다.