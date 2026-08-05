[속보] 극우 유튜버 '신남성연대' 대표 사망..경찰 "타살 정황 없어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 필로폰 투약 혐의로 검찰에 송치됐던 반페미니즘 단체 '신남성연대' 대표이자 극우 성향 유튜버 A씨가 인천 영종도의 한 아파트에서 숨진 채 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있다.

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5일 경찰에 따르면 이날 오전 8시께 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 A씨(35)가 숨진 채 발견됐다.

현장에서는 현재까지 유서는 발견되지 않았으며, 경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 "정확한 사망 경위를 확인하고 있다"며 "현재까지 타살 정황은 확인되지 않았다"고 밝혔다.

A씨는 지난해 5월 인천시 중구의 한 모텔에서 마약류인 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 경찰 수사를 받았다.

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당시 경찰은 A씨의 소변을 채취해 국립과학수사연구원에 정밀 분석을 의뢰했고, 예비 검사와 간이 시약 검사에서 모두 마약류 양성 반응이 확인됐다. 이후 국과수 정밀 감정에서도 양성 반응이 나왔으며, A씨는 경찰 조사에서 필로폰 투약 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 같은 어려움을 겪는 가족이나 지인이 있다면 자살예방상담전화 109 또는 SNS 상담 '마들랜'을 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.