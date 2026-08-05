황신영, 장 수술 앞두고 안타까운 상황 "5일째 금식...어지럽고 너무 힘들어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 황신영이 장 수술을 앞두고 힘든 투병 근황을 전했다.

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황신영은 5일 자신의 SNS를 통해 "열도 나고 식은땀도 나고 어지럽고 너무 힘드니까 빨리 수술하고 싶다"라며 현재 몸 상태를 전했다.

그는 "금요일에 수술이라는데 어떻게 버티냐"라면서 "금식이라 물도 못 마시고 벌써 5일째 아무것도 못 먹어서 너무 배고프다"라고 전했다. 그러면서 "빵, 떡, 초콜릿, 커피 다 너무 먹고 싶다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이어 황신영은 "병원에 있으니 평범했던 일상이 얼마나 소중한지 다시 한번 깨닫는 중"이라고 전했다.

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앞서 황신영은 지난 4일 SNS를 통해 "또 입원했다. 이번엔 장이 꼬여서 큰 수술을 앞두고 있다"라며 병원 침대에 누워있는 모습을 공개했다.

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그는 "9년 전 장이 꼬여서 장중첩증 수술을 한 적이 있는데, 이번에 아이들과 여름방학 겸 여행 다녀오자마자 장이 또 꼬여서 숨을 못 쉬어 바로 응급실 왔다"라고 긴박했던 상황을 설명했다. 이어 "계속 춤을 춰서 장이 꼬였나, 이유를 모르겠다"라며 농담을 섞어 말하면서도 갑작스러운 건강 문제로 인한 심경을 전했다.

황신영은 "이번 주 바로 수술 해야 한다고 한다"라면서 "치질 수술에 이어 장까지 수술하게 되다니 요즘 나 왜 이러는 걸까. 좋은 일이 많이 생기려나. 수술 잘 받고 오겠다"라며 덧붙였다.

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한편, 황신영은 KBS 28기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 지난 2017년 5세 연상의 비연예인과 결혼해 2021년 세쌍둥이를 출산해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com