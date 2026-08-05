김동완, 장가현 "수영장 어때?"에 "배 나온 뒤로 끊어" 유쾌 답변

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[스포츠조선 조민정 기자] 신화 김동완이 배우 장가현의 엉뚱한 착각 해프닝에 재치 있게 화답하며 온라인을 웃음바다로 만들었다.

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장가현은 최근 자신의 SNS를 통해 "난 진짜 사고뭉치"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "김동완 씨와는 SNS로 교류는 하고 있지만 실제로 만난 적은 한 번도 없다"며 "동완 씨가 선배라고 불러줘 영광이라고 생각한다"고 운을 뗐다. 이어 "난 진짜 미친 거 아니다. 내 친구인 줄 알았다"며 "오랜만에 SNS를 하다 보니 프로필 사진과 아이디가 너무 익숙해서 수영장 가기로 한 친구인 줄 착각했다"고 털어놨다.

또 "심지어 내 친구가 여기저기 소문까지 냈다"며 "완전히 웃음거리가 되고 있다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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공개된 캡처에는 장가현이 김동완의 SNS 계정에 "5일날 수영장 어때??"라는 댓글을 남긴 모습이 담겼다. 이에 김동완은 "선배님 저 배 나온 뒤로 수영장 끊었습니다"라고 센스 있게 답했고 장가현은 "미안 내 친구인 줄 알고"라며 뒤늦게 사과 댓글을 남겨 웃음을 더했다.

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이후 장가현은 "프로필 사진과 아이디가 너무 익숙해서 친구 계정인 줄 알았다"며 해프닝의 전말을 설명했다. 글 말미에는 김동완을 직접 태그하며 "나 해명 좀 해줘"라고 도움을 요청했다.

김동완도 해당 게시물을 자신의 SNS 스토리에 공유하며 유쾌하게 응수했다. 그는 "나도 그 사진 좀 보여줘"라는 짧은 글을 남기며 장가현이 착각했다는 친구의 프로필 사진에 호기심을 드러냈다.

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두 사람의 재치 있는 '댓글 티키타카'에 팬들도 "센스가 대단하다", "배 나온 뒤로 수영장 끊었다는 말이 킬포", "프로필이 얼마나 닮았길래", "해프닝인데도 너무 훈훈하다" 등의 반응을 쏟아냈다.

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한편 김동완은 최근 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. SNS에서도 특유의 유쾌한 입담으로 꾸준히 화제를 모으고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com