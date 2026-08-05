[공식] 이유빈, 유일한과 열애설 직접 해명 "연인으로 발전 안 했다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 스포츠 아나운서 이유빈이 예능 '조선의 사랑꾼' 방송 이후 불거진 배우 유일한과의 열애설에 대해 직접 입장을 밝혔다.

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이유빈은 5일 자신의 SNS에 입장문을 올리며 "'조선의 사랑꾼' 재미있게 봐주시고 많은 응원 보내주셔서 고맙습니다. 다만 기사 내용 중 일부가 사실과 다르게 전달되고 있어 조심스럽게 말씀드립니다"라고 전했다.

이어 "최종 선택에서 번호를 전달한 건 '밖에서 더 알아가 보고 싶은 사람'을 선택하는 과정이었습니다. 좋은 인연의 가능성을 열어두고 서로를 알아가 보자는 선택을 한 것뿐이에요"라며 방송 당시 최종 선택의 의미를 설명했다.

또한 "현재 기사에서 언급되는 것처럼 연인 관계로는 발전하지는 않았습니다. 방송이 끝난 후 일한 오빠와 저는 좋은 오빠, 동생 사이로 친하게 지내고 있어요. 고맙습니다"라고 덧붙이며 유일한과의 열애설을 부인했다.

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앞서 이유빈은 지난 3일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 단체 미팅에서 배우 유일한과 최종 커플이 되며 시청자들의 관심을 모았다. 이후 두 사람이 실제 연인으로 발전한 것이 아니냐는 추측이 이어졌지만, 이유빈이 직접 해명에 나서며 선을 그었다.

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jyn2011@sportschosun.com