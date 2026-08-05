'웹스윙으로 스크린 찢었다' 스파이더맨이 증명한 SCREENX의 힘

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[스포츠조선 권영한 기자] 몇 년 전까지 극장의 경쟁력은 '큰 스크린'과 '좋은 사운드'면 충분했다.

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하지만 이제 관객들은 정면 화면 하나로는 만족하지 못한다. 좌우 벽면까지 확장되는 SCREENX, 좌석이 움직이는 4DX처럼 몸으로 느끼는 관람 경험을 찾아 나선다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이런 변화된 관람 문화에 정확히 올라탄 작품이다.

기술특별관이 국내 영화 관람 트렌드의 새로운 축으로 자리 잡고 있다. 2026년 상반기 SCREENX, 4DX, IMAX 등 특수상영 전체 매출은 457억 원으로 전년 동기 대비 56.3% 증가했으며, 관객 수는 285만 명으로 49% 늘었다.

이 가운데 SCREENX는 매출 56억 원, 관객 수 41만 명을 기록하며 각각 전년 동기 대비 31.3%, 32.3% 증가했다. SCREENX는 특수상영 전체 매출의 12.3%, 전체 관객의 14.4%를 차지하며 기술특별관의 주요 포맷으로 자리매김하고 있다.

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최근 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이러한 SCREENX 성장세를 상징적으로 보여주는 작품으로 주목받고 있다. 이번 작품은 헐리웃 역사상 최초의 'Shot for SCREENX' 적용 작품이다. 기존에는 완성된 영화를 SCREENX 포맷에 맞게 제작했다면, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 기획 및 촬영 단계부터 SCREENX 경험을 고려해 제작진과 CJ 4DPLEX가 함께 설계했다.

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특히 영화의 대표 볼거리인 웹스윙 액션은 SCREENX의 강점을 가장 효과적으로 보여준다. 스파이더맨이 뉴욕 도심을 가로지르는 장면에서 정면 스크린을 넘어 좌우 벽면까지 화면이 확장되며 관객들은 마치 작품 속 공간에 들어온 듯한 몰입감을 경험할 수 있다.

개봉 전 진행된 언론·배급시사에서도 SCREENX에 대한 호평이 이어졌다. 웹스윙을 활용한 고공 액션 장면과 뉴욕 상공을 질주하는 시퀀스는 SCREENX만의 270도 화면을 통해 한층 확장된 속도감과 개방감을 전달했다는 평가를 받았다. 특히 거미줄을 타고 빌딩 숲 사이를 가로지르는 장면들은 SCREENX의 공간 확장 효과와 만나 작품의 스케일을 극대화했다.

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4DX 역시 스파이더맨 특유의 역동적인 움직임을 더욱 생생하게 구현한다. 모션 체어와 바람 효과가 결합돼 웹스윙의 가속감과 방향 전환을 보다 입체적으로 전달하며, 액션 장면마다 차별화된 환경효과를 더해 현장감을 높인다.

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업계에서는 최근 기술특별관이 단순히 영화를 관람하는 공간을 넘어 작품의 재미를 극대화하는 플랫폼으로 진화하고 있다고 보고 있다. 실제로 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'처럼 특별관 포맷을 고려해 제작된 작품들이 등장하고 있으며, 하반기에도 기술특별관과 시너지가 기대되는 대작들이 잇따라 개봉을 앞두고 있다.

CGV 관계자는 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 SCREENX를 염두에 두고 기획 단계부터 제작된 최초의 헐리웃 작품으로, 기술특별관이 제공할 수 있는 몰입감의 수준을 한 단계 끌어올린 사례"라며 "앞으로도 관객들이 작품의 장르와 특성에 맞는 최적의 관람 경험을 즐길 수 있도록 다양한 특별관 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com