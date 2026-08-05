'71만 유튜버' 배인규 대표, 숨진채 발견..이혼→마약 투약 혐의후 우울증 앓아

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[스포츠조선 김소희 기자]'신남성연대' 대표이자 71만 구독자를 보유한 극우 성향 유튜버 배인규 씨가 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 경위를 조사하고 있다.

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5일 경찰에 따르면 이날 오전 8시쯤 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 배씨가 숨진 채 발견됐다. 향년 36세. 배씨의 시신은 현재 인하대병원 영안실에 안치됐으며, 아직 빈소는 마련되지 않았다.

현장에서는 현재까지 유서가 발견되지 않았으며, 배씨는 여자친구와 함께 거주하던 자택에서 발견된 것으로 전해졌다. 경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

배씨는 지난해 5월 인천시 중구의 한 모텔에서 마약류인 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 경찰 수사를 받았다.

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당시 경찰은 배씨의 소변을 채취해 국립과학수사연구원에 정밀 분석을 의뢰했고, 예비 검사와 간이 시약 검사에서 모두 마약류 양성 반응이 확인됐다. 이후 국과수 정밀 감정에서도 양성 반응이 나왔으며, 배씨는 경찰 조사에서 필로폰 투약 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 수사를 마친 뒤 배씨를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.

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또한 배씨는 과거 배우자와의 이혼 소송을 진행했으며, 필로폰 투약 혐의와 관련한 형사 사건을 겪으면서 우울증과 공황장애를 앓은 것으로 확인됐다. 또한 지난해 인천 을왕리 해변에서 해양경찰에 의해 구조된 사실이 알려지기도 했다.

한편 경찰은 정확한 사망 경위를 확인하기 위해 관련 조사를 이어가고 있다.

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 같은 어려움을 겪는 가족이나 지인이 있다면 자살예방상담전화 109 또는 자살예방 SNS 상담 '마들랜'을 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.