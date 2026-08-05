'故 박동빈 아내' 이상이, 오붓했던 세 식구 결혼기념일.."아빠와의 소중한 추억"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이상이가 세 식구의 오붓했던 추억을 떠올리며 남편 故 박동빈을 향한 그리움을 드러냈다.

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이상이는 5일 "2월 29일이 결혼기념일이라 2026년엔 달력에 없는 결혼기념일. 그래서 2월 28일과 3월 1일, 그 어디쯤 소소하게 축하했어요"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 초가 켜진 케이크 앞에서 두 손을 모으고 박수를 치며 엄마, 아빠의 결혼기념일을 축하하는 이상이 딸 지유의 모습이 담겼다.

하지만 지유는 노래 마지막에 "생일 축하합니다"라고 말했고, 이를 들은 이상이는 "생일? 결혼이라니까"라고 웃으며 정정했다. 이에 지유는 민망한 듯 웃음을 터뜨리더니 "잘못했어요. 사랑해요. 결혼 축하해요"라고 귀엽게 다시 인사해 훈훈함을 자아냈다.

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이상이는 "엄마, 아빠를 위해 열심히 축하 노래를 불러주던 지유. '결혼 축하합니다~ 결혼 축하합니다~' 그리고 마지막 한 줄. '사랑하는 엄마 아빠 생일 축하합니다~' 케이크 앞에서는 생일이 국룰인 지유"라고 전했다.

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이어 "틀린 걸 알고 민망해하다가 얼른 '사랑해요~'로 마무리하는 모습까지, 오래오래 기억하며 웃을 수 있는 아빠와의 소중한 추억"이라고 덧붙였다.

한편 이상이의 남편인 故 박동빈은 4월 29일 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 56세.

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당시 박동빈은 경기도 평택시 장안동의 한 상가 식당에서 숨진 채 발견됐다. 식당 개업을 준비 중이었던 것으로 전해졌으며, 타살 등 범죄 혐의점이나 유서는 발견되지 않았다. 사인은 심장병으로 알려졌다.

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박동빈은 1998년 영화 '쉬리'로 데뷔해 드라마 '야인시대', '김약국의 딸들', 영화 '조선미녀삼총사', '내 남자의 로맨스' 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 드라마 '사랑했나봐'에서는 주스를 흘리는 장면으로 큰 화제를 모았다.

박동빈과 이상이는 드라마 '전생의 웬수들'을 통해 인연을 맺은 뒤 11세 나이 차이를 극복하고 2020년에 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.