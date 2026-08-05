장가현, 갱년기 이후 확 늘어난 체중 "자신감도 잃어..10kg 감량 후 55kg 유지" ('퍼펙트라이프')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 장가현이 10kg 감량 비결을 밝힌다.

Advertisement

오늘(5일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 장가현 모녀가 자매 같은 케미를 보여준다.

MC 현영은 장가현을 보고 "50대로 보이지 않는다. 어려 보인다"며 감탄하자 장가현은 "갱년기 이후에 부쩍 살이 찌고 다이어트를 해도 예전으로 돌아가지 않더라"라며 체중 증가 고충을 털어놓았다. 자신감마저 잃자 장가현은 "'이대로 살면 안 되겠다. 활동을 못 할 수도 있겠다'는 생각에 관리를 시작했고, 결국 10kg 감량에 성공했다. 지금은 55kg 유지 중"이라며 철저한 자기 관리로 예전 몸매를 되찾았다고 전했다. 건강한 몸매를 되찾은 장가현의 다이어트 비법이 공개된다.

한편, 장가현은 눈을 뜨자마자 숏폼 영상에 빠진 아침 일상을 보여줘 눈길을 끌었다. 오전 7시도 되기 전 잠에서 깬 그녀는 한참 침대에서 뒹굴뒹굴하며 BTS 지민의 영상을 즐겼다. 개그우먼 이성미가 "지민한테 빠졌네!"라고 말하자, 장가현은 "'지민 앓이' 중"이라며 관련 이야기만 나와도 소녀같이 들뜬 모습을 보였다. 좀처럼 침대에서 벗어나지 못한 장가현은 결국 방으로 들이닥친 딸의 손에 이끌려(?) 겨우 자리에서 일어나 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이후 기분 전환을 위해 딸과 당일치기 캠핑을 떠난다. 양손 가득 옷을 꺼내 짐을 싸자 이성미는 "당일치기면 옷 안 가져가도 되지 않냐"며 의아해했다. 캠핑장에 도착한 모녀는 삼각대를 설치하며 '챌린지 영상' 촬영에 나선다. 최근 SNS에서 유행하는 '서로 옷 바꿔 입기' 콘셉트에 맞춰 무려 여섯 번이나 의상을 갈아입는 등 장가현 모녀는 스타일을 완벽하게 소화하며 자매 같은 케미를 뽐냈다. 딸이 직접 편집해 완성한 챌린지 영상이 공개되자 스튜디오에서는 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

Advertisement

챌린지를 마치고 딸과 식사하던 장가현은 "딸이 없는 친구들이 나를 무척 부러워한다"며 딸을 향한 깊은 애정을 드러냈다. 이어 "초등학생 때 용돈 모아서 나한테 다이아몬드 목걸이를 사라고 줬던 것 기억나?"라고 물으며 "네가 명품 가방 사준 이야기를 친구들에게 하면 다들 깜짝 놀란다"는 이야기를 덧붙이며 남다른 효심을 보여준 딸에게 고마움을 전했다. 딸은 "나는 엄마가 멋있고 빛나 보이는 게 좋다"고 말해 엄마 장가현을 감동시켰다.

'엄마 같은 딸, 딸 같은 엄마' 장가현 모녀의 따뜻한 일상은 오늘(5일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.