김종국이 인정한 근수저 男배우..."전완근 타고 났다" ('옥문아')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 정해인을 '타고난 근수저'로 인정했다.

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오는 7일 금요일 밤 10시 10분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 주역인 배우 정해인과 하영이 게스트로 출연한다.

이날 방송에서 정해인은 김종국도 인정한 '근수저' 면모를 드러내 눈길을 끈다. 자신이 가장 마음에 드는 부위가 전완근이라고 밝힌 정해인은 김종국과 맞먹는 크기의 전완근을 수줍게 공개한다.

정해인의 전완근을 본 김종국은 정해인을 향해 "타고난 전완근"이라며 칭찬을 아끼지 않았다는 후문이다.

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그런가 하면 정해인이 '밥을 같이 먹고 싶은 누나'로 홍진경을 꼽아 이목을 집중시킨다.

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옥탑방 MC들 중 누구와 밥을 먹고싶냐는 질문에 정해인은 "진경 누나랑 밥 먹고 싶다"며 홍진경의 손맛을 극찬했고, 직접 집 초대까지 자청하며 적극적인 모습을 보여 현장을 발칵 뒤집는다.

한편, 글로벌 1위 드라마 전문 배우 하영은 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 촬영 비하인드를 공개한다. 작품 리딩 당시, 주지훈 윤경호와 장시간 수다를 나눴다고 밝힌 하영은 "주지훈과 윤경호가 방송에서 푼 에피소드들은 이미 '중증외상센터' 리딩 때 다 들어서 알고 있었다"라고 전해 웃음을 자아냈다.

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'역대급 헤비토커' 주지훈과 윤경호를 1열 직관한 하영의 후일담은 오는 7일 금요일 밤 10시 10분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.