황정음, 정보석의 전남편 언급에 '동공지진' "잘 살길 바랬는데"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음이 정보석의 예상치 못한 '전남편 언급'에 순간 당황한 모습을 보였다.

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5일 황정음의 유튜브 채널에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 서울 성북동에 위치한 정보석의 집을 찾아 오랜만에 진솔한 이야기를 나눴다.

대화 도중 정보석은 과거 '지붕 뚫고 하이킥' 시절을 떠올리며 황정음의 결혼 당시를 회상했다. 그는 "정음이가 결혼하고 나서 나와 이순재 선생님, '하이킥' 식구들을 집들이에 초대했었다"며 "그런 마음은 아무나 할 수 있는 게 아니다"라고 말했다. 이어 "그때는 두 사람이 오래오래 행복하게 살았으면 좋겠다고 생각했다"며 "내가 보기엔 전남편도 참 서글서글한 사람이었다"고 덧붙였다.

예상치 못한 전남편 이야기가 나오자 황정음은 잠시 당황한 표정을 지었고 이내 "지금은 정말 행복하다"고 웃으며 분위기를 수습했다. 정보석은 "결혼하는 사람들이 처음부터 헤어질 생각으로 시작하는 경우가 어디 있겠느냐"며 "얼마나 힘들었으면 그런 선택을 했겠느냐"고 황정음을 다독였다.

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이날 정보석은 자숙 기간을 보내던 황정음을 배려했던 일화도 공개했다. 그는 고(故) 이순재의 장례식 당시를 떠올리며 "꼭 가야 하는 자리였는데 정음이가 혼자 움직이기에는 부담이 클 것 같아 먼저 같이 가자고 연락했다"고 밝혔다. 이에 황정음은 "정말 감동이었다"며 "순재 선생님, 보석 선배님, 현경 언니 모두 너무 따뜻한 분들이었다. 나도 그런 사람이 되고 싶은데 과연 그럴 수 있을까 싶다"고 고마움을 전했다. 정보석은 "사람들은 한쪽 모습만 보고 평가하지만 정음이의 진심은 잘 모른다"며 "너도 충분히 따뜻한 사람"이라고 응원을 보냈다.

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두 사람은 고 이순재를 향한 그리움도 함께 전했다. 정보석은 "내 인생에서 부모님 다음으로 가장 큰 영향을 준 분이 이순재 선생님"이라며 "연극 공연도 몸이 불편한 상황에서도 끝까지 찾아와 응원해 주셨다"고 회상했다.

황정음 역시 "'지붕 뚫고 하이킥' 촬영 당시 NG를 여러 번 내도 늘 인자하게 웃어주셨다"며 "신과 사람의 중간 어디쯤 계신 분 같았다"고 추억했고, 두 사람은 고인을 향한 존경과 그리움을 전하며 대화를 마무리했다.

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한편 황정음은 최근 유튜브 채널을 개설하고 대중들과 소통에 나섰다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com