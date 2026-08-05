"방송은 나가게 해달라" 코르티스 마틴도 충격받은 유세윤 '새깅 패션' ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 코르티스 리더 마틴이 유세윤의 강렬한 '새깅 기세'에 충격을 금치 못했다.

Advertisement

오늘(5일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 최원영, 이태란, 바다, 마틴이 출연하는 'Fㅐ션과 Pㅐ션 사이 암 쏘 힙~' 특집으로 꾸며진다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 코르티스의 마틴이 알려주는 '새깅 패션' (바지를 골반이나 엉덩이 아래까지 내려 입는 스타일) 족집게 과외 현장이 담겼다. 바지를 내려 입는 '새깅 패션'의 대표 주자인 마틴은 "새깅 부심이 있으니까 누가 내리면 난 더 내려야할 것 같아서 한때는 엉덩이 아래까지 내렸다"고 털어놨다.

MC 장도연이 "걸을 때 흘러내리지 않냐"라고 묻자, 마틴은 "저는 사실 놀라울 정도(?)로 한 번도 흘러내린 적이 없다"라고 자부심을 드러내 웃음을 안긴다.

Advertisement

이어 마틴은 바지 스타일에 따라 "특정 속옷을 입어야 한다. 아예 검은 무지 팬티나 박스 팬티 같은 걸 입는다"라며 진지하게 '새깅 패션'의 꿀팁을 전한다. 특히 그는 유세윤에게 '새깅 패션'을 전파하고 싶다며 그를 위한 과외를 시작한다. 유세윤은 "나는 원래 좀 한다. 좀 친다!"라며 자신만의 '새깅 패션'을 선보여 스튜디오를 충격에 빠뜨린다.

Advertisement

유세윤은 한껏 흘러내린 바지를 뽐내며 "내가 이긴 것 같은데?"라고 자신감을 드러낸다. 이에 마틴은 "방금 세윤 선배님 보면서 놀랐다"라며 '새깅 패션'의 포인트인 벨트를 언급하며 유세윤의 벨트 센스에 감탄한다.

마틴이 안정감 있게 흘러내린 '새깅 패션'의 정석을 보여주자, 유세윤은 질 수 없다는 듯 연신 바지를 끌어내려 폭소를 유발한다. 이를 본 바다는 "방송은 나가게 해달라"고 요청했고, 마틴은 "오히려 내가 더 배워가는 것 같다"라고 당황한 모습을 보여 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

Advertisement

'새깅 패션'의 정석인 코르티스 마틴의 '새깅 패션 족집게 과외' 현장은 오늘(5일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.