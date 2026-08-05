故 배인규 갑작스런 사망에..절친도 당황 "며칠전 웃으며 만나, 이상한 낌새 못느꼈다"

야생마와 배인규(오른쪽)

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 야생마(주경진)가 고(故) 배인규 신남성연대 대표의 사망 소식에 애도의 뜻을 전하며 의미심장한 글을 남겼다.

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5일 야생마는 자신의 SNS에 "신남성연대 배인규 대표가 소천하셨다. 삼가 고인의 명복을 빈다"라는 글과 함께 고 배인규와 함께 찍은 사진을 공개했다.

그는 "힘들 때나 기쁠 때 서로 위로해 주며 안부 인사를 나누던 인규"라며 "이번 달에만 네 번을 만나 이런저런 대화를 나눴고, 며칠 전까지도 웃으며 저희 매장에 놀러 와 이야기를 나눴다"고 고인을 떠올렸다.

이어 "제 나름대로 조건 없이 정말 열심히 챙겼던 동생이었는데, 만날 때마다 이상한 행동이나 이상한 생각을 하는 것은 전혀 느끼지 못했기에 정말 당황스럽고 안타깝다"며 갑작스러운 비보에 안타까운 심경을 드러냈다.

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또 "자세한 내용은 알고 있으나, 이제는 고인이 된 인규를 위해 추후 확실한 내용을 카라큘라 세욱이가 정리 중"이라며 "정리가 끝나면 세욱이가 내용을 전달할 예정"이라고 밝혔다.

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한편 배인규 대표는 5일 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 같은 어려움을 겪는 가족이나 지인이 있다면 자살예방상담전화 109 또는 자살예방 SNS 상담 '마들랜'을 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.