'서지승♥' 이시언, 子 품에 안고 함박미소…눈빛부터 아들바보

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이시언의 다정한 '아들바보' 일상이 공개돼 훈훈함을 안겼다.

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최근 이시언의 아들 솔민 군의 SNS 계정에는 "아빠랑 나"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상이 게재됐다.

공개된 사진에는 이시언이 아들을 품에 꼭 안은 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 캐릭터가 그려진 잠옷 차림의 이시언은 품 안에서 편안하게 잠든 아들을 바라보며 아빠 미소를 감추지 못했다. 이어 젖병을 준비해 아들에게 분유를 먹이는 모습이 공개됐다. 이시언은 아들의 표정을 살피며 능숙하게 육아를 이어갔고 아이 역시 아빠만 바라보며 눈을 떼지 않는 모습으로 미소를 자아냈다.

이어진 영상에서는 침대에 엎드린 채 아들과 눈을 맞추는 장면도 담겼다. 이시언은 아들과 장난을 치며 환하게 웃었고, 아들 역시 아빠를 향해 기어가려는 듯 몸을 움직이며 사랑스러운 부자의 시간을 완성했다.

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팬들은 "이시언 눈빛이 완전 달라졌다", "아들 바라보는 표정이 너무 다정하다", "솔민이도 아빠만 바라본다", "행복한 가족" 등의 반응을 보였다.

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배우인 이시언과 서지승은 4년여의 공개 열애 끝에 지난 2021년 12월 제주도에서 결혼식을 올렸다. 이후 올해 첫아들 솔민 군을 품에 안으며 부모가 됐고 SNS를 통해 소소한 육아 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com