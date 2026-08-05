쥬얼리 출신 조민아, '억대연봉' 보험왕 새출발 후 연이은 악재..."액땜을 이렇게나"

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[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 조민아가 연이어 찾아온 뜻밖의 악재를 털어놓으면서도 특유의 긍정적인 에너지를 전해 팬들의 응원을 받고 있다.

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조민아는 지난 4일 자신의 SNS를 통해 "휴대전화 너마저"라는 글과 함께 액정이 완전히 파손된 휴대전화 사진을 공개했다.

이어 그는 "손가락 다치고, 아끼던 컴퓨터 깨지고, 칫솔살균기 부서지고, 휴대전화 액정까지 날아가고…"라며 최근 잇따라 발생한 불운을 담담하게 전했다.

하지만 힘든 상황 속에서도 조민아는 긍정적인 마음을 잃지 않았다. 그는 "얼마나 행복해지려고 이렇게나 액땜을 다채롭게 하는지 감도 안 오네요"라며 유쾌하게 상황을 받아들이는 모습을 보였다.

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또한 "이제 즐겁고 좋은 일들만 있을 거니까 이번 주에 라이브 방송 한 번 할까요? 한다면 최초예요. 최초~! 꺅~ 두근반 세근반"이라며 팬들과의 소통을 예고해 기대감을 높였다.

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이를 본 팬들은 "힘내세요. 응원해요" "항상 웃는 모습 보길 바랍니다. 화이팅!!"이라며 등 따뜻한 응원의 메시지를 보내며 조민아를 격려했다.

한편 조민아는 2002년 걸그룹 쥬얼리 멤버로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 이후 2020년 비연예인과 결혼해 아들을 얻었지만 2022년 이혼했으며, 현재는 홀로 아들을 양육하고 있다.

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2024년부터는 보험회사에서 새로운 도전에 나서 꾸준히 우수한 성과를 이어오고 있다. 특히 지난 4월에는 자신의 SNS를 통해 '20번째 보험왕'을 달성했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

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shyun@sportschosun.com