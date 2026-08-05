이상준 측, LA 공연 '음향 논란' 인정…"관객 사과·필요한 조치 진행"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이상준의 미국 LA 공연을 둘러싼 음향 논란이 확산된 가운데, 공연 주최 측이 문제를 공식 인정하고 관객들에게 사과했다.

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음향 전달에 문제가 있었던 좌석의 관객들에게는 별도의 사과와 함께 필요한 조치도 진행했다고 밝혔다.

'이상준 쇼' 측은 5일 공식 SNS를 통해 "공연 중 음향 문제로 불편을 겪으신 관객 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "미주 투어는 공연 운영과 기술 스태프를 미국 현지에서 진행하고 있어 공연 직후 사실관계를 확인하는 시간이 필요했다"며 "확인 결과 공연장 스피커 앞 일부 좌석에서 음향 전달에 문제가 있었던 것으로 파악됐다"고 설명했다.

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또 "미국 공연 주관사에서도 해당 사실을 확인한 뒤 해당 좌석 관객들에게 사과와 함께 필요한 조치를 진행했다"며 "남은 투어 공연에서는 같은 문제가 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼히 점검하고 최선을 다하겠다"고 약속했다.

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주최 측은 "다만 확인되지 않은 내용을 사실처럼 무분별하게 확산하거나 이를 바탕으로 비난이 이어지는 일은 자제해 주시기를 간곡히 부탁드린다"며 "앞으로 더욱 완성도 높은 공연으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 2일(현지시간) 미국 LA에서는 '2026 이상준 쇼 월드투어' 첫 공연이 열렸다. 하지만 공연 직후 관객들 사이에서는 음향 불량과 공연장 운영 미흡, 예상보다 짧은 공연 시간 등을 지적하는 후기가 잇따랐다.

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티켓 가격은 100달러, 150달러, 173달러(한화 약 14만~24만원)에 달했지만 "무슨 말을 하는지 하나도 들리지 않았다", "10분 늦게 시작했고 공연은 1시간 남짓이었다", "공연장 음향 체크를 제대로 하지 않은 것 같다", "24만원을 내고도 공연을 제대로 즐기지 못했다" 등 불만이 쏟아졌다.

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특히 한 관객이 올린 솔직한 후기 영상은 조회수 130만 회를 넘기며 온라인에서 큰 화제를 모았다.

해당 관객은 "나만 불편했던 게 아니라는 생각에 위로를 받았지만, 이 정도로 많은 사람이 문제를 제기했는데도 제대로 된 설명이나 사과가 없어 더 실망스러웠다"며 "진짜 팬이라 VIP 티켓까지 구매했는데 공연의 핵심인 음향 때문에 내용을 제대로 듣지 못했다"고 토로했다.

논란이 커지자 이상준도 같은 날 자신의 SNS를 통해 직접 사과했다. 그는 "공연이 끝난 뒤 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는 걸 확인했다. 즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다"며 "계속 연구하고 공부하며 점점 나아지는 모습을 보여드리고 정말 큰 웃음을 만드는 노력을 이어가겠다. 다시 한번 죄송하다"고 고개를 숙였다.

narusi@sportschosun.com