넷마블, 해외가 살리고 신작이 잇는다…하반기 성장세 이어갈까

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넷마블이 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 초기 흥행과 기존 라이브 게임의 안정적인 성과에 힘입어 2분기 매출 증가세를 이어갔다. 회사는 하반기에도 신작 3종을 앞세워 성장세를 이어간다는 계획이다.

넷마블은 5일 2026년 2분기 연결 기준 매출 7492억원, 영업이익 801억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.4%, 전분기 대비 15.0% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 20.8% 감소했지만 전분기와 비교하면 50.8% 늘었다. EBITDA(상각 전 영업이익)는 1120억원, 당기순이익은 2039억원으로 집계됐다.

상반기 누적 기준으로는 매출 1조 4009억원, 영업이익 1332억원, 당기순이익 4148억원을 기록했다. 전년 같은 기간과 비교해 매출은 4.4% 증가했고, 영업이익은 11.7% 감소했다. 반면 당기순이익은 72.5% 늘었다.

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2분기 해외 매출은 5808억원으로 전체 매출의 78%를 차지했다. 해외 매출은 전년 동기 대비 22.6%, 전분기 대비 13.4% 증가하며 성장세를 이어갔다. 지역별 매출 비중은 북미가 39%로 가장 높았고, 한국(22%), 유럽(13%), 동남아시아(10%), 일본(9%), 기타 지역(7%)이 뒤를 이었다.

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장르별로는 RPG가 전체 매출의 42%를 차지했고 캐주얼게임 35%, MMORPG 17%, 기타 6% 순으로 나타났다. 특정 장르에 치우치지 않은 포트폴리오를 유지하며 안정적인 매출 구조를 이어간 것으로 나타났다. 넷마블은 2분기 실적 개선의 배경으로 '일곱 개의 대죄: Origin' 업데이트 효과와 지난 6월 출시한 'SOL: enchant'의 초기 성과를 꼽았다.

넷마블은 하반기에도 신작 출시를 이어간다.

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회사는 '나 혼자만 레벨업: 카르마', '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '프로젝트 이지스' 등 3종을 연내 선보일 계획이다. 특히 '나 혼자만 레벨업: 카르마'와 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 오는 9월 열리는 도쿄게임쇼에서 공개될 예정이며, 2027년 출시를 목표로 개발 중인 서브컬처 수집형 RPG '펄 인 블루'도 함께 선보인다.

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김병규 넷마블 대표는 "다양한 플랫폼으로 서비스 영역을 확대하며 사업 경쟁력을 강화하고 있다"며 "하반기에는 라이브 서비스 경쟁력을 높이는 동시에 차별화된 신작을 통해 성장 모멘텀을 이어가겠다"고 말했다.

이번 실적은 글로벌 시장에서의 안정적인 매출 기반과 신작 효과가 맞물리며 외형 성장을 이어갔다는 점이 눈에 띈다. 다만 영업이익은 지난해 같은 기간보다 감소한 만큼, 하반기 예정된 신작들이 수익성 개선까지 이끌 수 있을지가 넷마블 실적의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com