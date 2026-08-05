이승기, 105억 전세금 반환 '비상'…차가원 구속에 '120억 손해' 가능성 제기

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 이승기가 105억 원 규모의 전세보증금 반환 문제로 거액의 손실을 볼 수 있다는 분석이 제기됐다.

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집주인인 차가원 피아크그룹 회장이 300억 원대 사기 혐의로 구속되면서 보증금 회수 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

5일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '내일 이사가는데.. 105억 못준다? 이승기, 차가원 구속에도 피눈물 흘리는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 이승기가 차가원 회장 소유의 서울 용산구 한남동 고급빌라 '라누보 한남'에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해 왔다며, 계약 만료를 앞둔 현재 보증금을 제때 돌려받지 못할 가능성이 있다고 주장했다.

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함께 출연한 이승재 변호사는 보증금 반환 여부와 사기죄 성립 여부는 별개의 문제라고 설명했다.

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그는 "사기 범죄는 범행 시점에 성립하는 것"이라며 "만약 당시 실제 시세보다 높은 금액으로 전세 계약을 체결하도록 속였고, 그 과정에서 시세를 제대로 알리지 않았다면 돈을 나중에 돌려주더라도 사기 성립 여부를 검토할 수 있다"고 말했다.

이어 "당시 시세에 대한 정식 감정을 받아 실제 시세보다 높은 금액으로 계약이 이뤄졌다는 점이 확인된다면 사기 혐의로 고소하는 것도 가능하다"고 법률적 견해를 밝혔다.

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영상에서는 이승기가 전세보증금 가운데 약 73억 원을 금융기관 대출로 조달했으며, 차가원 측이 그동안 해당 대출 이자를 대신 부담했다고 주장했다.

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반면 이승기 측은 정산금 미지급과 매니지먼트 지원 부족 등을 이유로 전속계약 해지를 요구하고 있는 상황이라고 소개했다.

이승재 변호사는 회사가 개인 주거 목적 대출 이자를 대신 납부했다면 회사 측에는 배임·횡령 문제가, 이승기에게는 소득세 문제가 발생할 가능성이 있다고 분석했다.

이에 대해 이진호는 최악의 경우 이승기가 105억 원의 전세보증금을 돌려받지 못하고, 대납된 이자와 관련한 세금 부담까지 더해질 경우 손실 규모가 120억 원 이상으로 커질 수 있다고 주장했다.

다만 이는 여러 전제가 충족되는 상황을 가정한 분석으로, 실제 손실 규모가 확정된 것은 아니다.

또 보증금을 돌려받지 못할 경우 경매 절차가 진행되더라도 선순위 근저당권 등이 존재할 경우 전액 회수가 쉽지 않을 수 있다는 분석도 나왔다.

전속계약 분쟁과 관련해서는 양측의 입장이 첨예하게 엇갈린다. 이승기 측은 정산금 미지급과 스태프 지원 부족 등을 이유로 신뢰관계가 파탄 났다고 주장하는 반면, 차가원 측은 회사가 상당한 지원을 제공했음에도 계약 해지를 위해 사실을 왜곡하고 있다는 입장인 것으로 전해졌다.

한편 차가원 회장은 연예인 지식재산권(IP) 사업 등을 명목으로 투자금을 받아 편취한 혐의와 전세보증금 관련 혐의 등 300억 원대 사기 의혹으로 최근 구속됐다. 다만 이승기의 전세 계약과 관련한 사기 여부나 손해 규모는 현재 수사기관이나 법원의 판단이 나온 사안이 아니며, 관련 사실관계는 향후 수사와 재판을 통해 가려질 전망이다.

narusi@sportschosun.com