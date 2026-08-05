서인영, '100억 탕진설' 또 소환…"쇼핑 그만해" 브라이언 직격

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 브라이언의 거침없는 '쇼핑 금지령'을 듣던 중 과거 '100억 탕진설'까지 다시 언급돼 웃음을 안겼다.

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5일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 집에 찾아온 전남친의 절친 브라이언(쓰레기집)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 브라이언은 서인영의 집을 둘러보자마자 곳곳에 쌓인 옷과 신발을 보고 혀를 내둘렀다.

그는 "쇼핑 많이 한다", "버릴 건 버려"라며 정리를 권했고, 서인영이 "못 버리지. 언젠가는 신을 수 있다"고 말하자 "그 말 제일 싫어. 쇼핑하지 마"라고 단호하게 말했다.

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서인영은 "옷이 점점 쌓이다 보니까 이렇게 됐다"고 인정했고, 두 사람의 대화는 자연스럽게 과거 소비 습관으로 이어졌다.

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서인영은 "나 지금 아빠한테 통장 뺏겼다며"라고 운을 뗀 뒤 "나 탕진한 거 못 들었어?"라고 이야기했다.

이에 제작진은 "전성기 때 100억을 탕진하셨다"라고 서인영의 100억 탕진설을 다시 꺼냈다.

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브라이언은 깜짝 놀라며 "100억이나"라고 이야기해 눈길을 끌었다.

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이어 브라이언은 서인영의 정리 습관도 지적했다.

그는 "정리가 제대로 안 돼 있으면 사람 심리가 '오늘도 때려치자'라는 마음이 생긴다"며 "소파는 소파처럼 써야 한다"고 조언했고, 화장실과 침실까지 꼼꼼히 살펴보며 청소 노하우를 전수했다.

영상에서는 두 사람의 오래된 인연도 공개됐다.

서인영은 "브라이언과는 옛날 남자친구를 통해 알게 됐다. 전 남자친구와 친구였다"고 밝혔고, 브라이언은 당시 두 사람의 다툼을 떠올리며 "사람을 죽일 줄 알았다. 내 인생에서 가장 심하게 싸우는 커플이었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

또 브라이언은 과거 그룹 플라이 투 더 스카이 멤버 환희와 서인영의 일화도 언급했다.

서인영은 "라디오를 함께할 때 환희 오빠가 크리스마스를 같이 보내자고 연락한 적이 있었다"고 회상했고, 즉석 전화 연결에 나선 환희는 "귀여워하긴 했지만 여자로 좋아한 건 아니다"라고 답해 현장을 폭소케 했다.

narusi@sportschosun.com