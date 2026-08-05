윤민수 子 윤후, 20살 맞아? '아빠어디가' 6살 얼굴 다시 보이네..치과서 울상

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 어머니 김민지 씨와 함께한 일상을 공개해 반가움을 안겼다.

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윤후는 5일 "엄마 치과 따라왔다가 하.."라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 윤후는 치과를 찾았다가 진료를 받게 된 듯 양치질을 하며 시무룩한 표정을 짓고 있다. 예상치 못한 상황에 당황한 모습이 웃음을 자아냈다.

특히 MBC 예능 프로그램 '일밤-아빠! 어디가?' 출연 당시 보여줬던 어린 시절의 순수한 분위기가 떠올라 팬들의 미소를 자극했다.

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6살 어린 나이에 방송에 출연해 많은 사랑을 받았던 윤후는 어느덧 훌쩍 성장해 어머니와 친구처럼 편안하고 다정한 시간을 보내는 모습으로 훈훈함을 더했다.

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한편 윤후는 아버지 윤민수와 함께 2013년부터 2014년까지 방송된 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시즌1에 출연하며 큰 인기를 얻었다. 당시 귀여운 매력과 솔직한 모습으로 '국민 조카'라는 애칭을 얻으며 많은 사랑을 받았다.

2006년생인 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하며 학업에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

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shyun@sportschosun.com