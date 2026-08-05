'견미리 딸' 이유비, '90억 한남동 집' 금수저의 침실...순백 파자마 입은 '공주님 미모'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이유비가 사랑스러운 분위기의 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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이유비는 5일 자신의 SNS를 통해 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이유비는 순백의 파자마를 입고 침대 위에서 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다.

화사한 미모와 함께 키치한 소품으로 꾸며진 침실 분위기가 어우러지며 마치 동화 속 한 장면 같은 느낌을 자아냈다. 편안한 잠옷 차림에도 특유의 러블리한 매력과 동안 비주얼이 돋보여 팬들의 관심을 모았다.

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특히 이유비가 공개한 공간 역시 눈길을 끌었다. 아기자기한 인테리어와 감각적인 소품들이 배치된 침실은 이유비만의 취향이 담긴 공간으로, 사진을 본 누리꾼들의 호기심을 자극했다.

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앞서 이유비는 어머니인 배우 견미리와 함께 거주하는 서울 한남동 주택으로도 화제를 모은 바 있다.

해당 주택은 지하 2층, 지상 4층 규모의 단독 주택으로 알려졌으며, 견미리가 준공 과정부터 설계까지 직접 관리한 것으로 전해졌다. 이 집은 고급 주거지인 한남동에서도 남다른 규모와 시설을 갖춘 곳으로 알려져 관심을 받았다.

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또한 해당 주택의 월 관리비가 약 400만 원에서 500만 원 수준이라는 보도가 나오며 화제가 됐고, 한 부동산 전문가는 해당 주택의 시세를 약 90억 원대로 예상하기도 했다.

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한편 이유비는 배우 견미리의 딸로, 가수 겸 배우 이승기와 결혼한 배우 이다인의 친언니다. 지난해 SBS 드라마 '7인의 부활'에 출연하며 시청자들과 만났다.

shyun@sportschosun.com