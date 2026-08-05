故 배인규와 '현피 악연' 고기남자…"형이 이겼다" 댓글에 참담

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 고기남자(본명 박광남)가 세상을 떠난 신남성연대 대표 故 배인규를 애도하며 자신을 향한 일부 조롱성 반응에 참담한 심경을 드러냈다. 과거 실제 주먹다짐까지 벌였던 악연이 있었지만, 생전 서로 화해를 마친 사실도 함께 공개했다.

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고기남자는 5일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 장문의 글을 올렸다.

그는 "'축하한다', '형이 이겼다'는 식의 댓글들이 달리고 있다"며 "저는 지금 매우 비통하고 참담한 심정"이라고 밝혔다.

이어 "지난 6월 중순 배 대표님께서 먼저 연락을 주셨다"며 "자택으로 불러 진심으로 과거 일에 대해 사과해 주셨고, 그동안의 오해를 풀며 서로에게 남아 있던 감정도 모두 내려놓았다"고 전했다.

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그러면서 "한 사람의 죽음을 누군가의 승리나 축하할 일로 소비하지 말아 달라"며 "고인에 대한 조롱과 모욕, 억측을 삼가주시고 마지막 가시는 길만큼은 조용히 애도해 주시길 바란다"고 호소했다.

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두 사람은 과거 극심한 갈등으로 화제를 모았다. 2024년 12월 인천의 한 복싱장에서 라이브 방송을 켠 채 실제 주먹다짐을 벌였고, 당시 배 대표가 약 29초 만에 고기남자를 제압하면서 큰 화제를 모았다. 이후 고기남자는 온라인에서 조롱의 대상이 되기도 했다.

하지만 고기남자는 이번 글을 통해 생전 배 대표와 화해했음을 직접 알리며, 그의 죽음을 둘러싼 조롱성 반응에 선을 그었다.

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한편 배인규 대표는 5일 여자친구와 함께 거주하던 자택에서 숨진 채 발견됐다. 최근 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받은 뒤 불구속 상태로 검찰에 송치된 바 있어 갑작스러운 비보에 충격이 이어지고 있다.

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narusi@sportschosun.com