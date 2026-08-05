이승철, 독설 심사평 후회 "악마의 편집에 천만 안티 생겨" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이승철이 오디션 프로그램 심사위원 시절 독설을 했던 이유를 털어놨다.

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5일 방송된 tvN ''유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 40주년을 맞은 '라이브의 황제' 이승철이 출연했다.

이날 이승철은 '슈퍼스타K' 심사위원 시절을 떠올리며 "그놈의 악마의 편집 때문"이라고 운을 뗐다.

유재석은 "독설 하고 앞뒤로 한 말들이 있는데 독설만 딱 나간 거 아니냐"고 말했고, 이승철은 "천만 안티가 생겼다"고 토로했다. 그러면서 "나는 A형이다. 선글라스를 낀 이유가 눈빛이 흔들려서 그런 거다. 완전 트리플 A형"이라며 너스레를 떨었다.

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이승철은 독설 심사를 했던 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "가수가 되려면 노래는 90% 이상 타고나야 한다. 그래야 본인이 행복하다. 그런데 후배들 보면 음악으로 가창력이나 여러 가지로 고민이 많고, 혼자 공황에까지 빠지는 친구들이 많다. (음악에 대한) 방향성도 모르다 보니 그런 친구들을 위해서라도 오히려 독설을 많이 했다"고 말했다.

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이어 "삼촌이라는 생각으로 '너는 노래하면 안 된다'고 말하기도 했다. 그 대신 '악기를 하거나 작곡하는 건 어떨까'라고 했다. 음악은 할 수 있는 방향이 많다. 꼭 노래를 해야지만 성공하는 건 아니라고 멘트를 하다 보니까 독설처럼 들릴 수 있다. 하지만 독설을 위한 독설이 아니었는데 독설처럼 보이기도 했다"고 털어놨다.

또 이승철은 "내 마음속에는 항상 '음악에는 탈락은 없다. 선택과 장르만 있을 뿐'이라는 생각이 있다"고 말했다.

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그러자 유재석은 "탈락 많이 시키지 않았느냐"고 물었고, 이승철은 "그래서 내가 반성하는 거다. 그게 마음에 걸려서 잠을 못 자고 악몽 꾼다. 그래서 탈락 없는 오디션을 만들어보려고 '더 스카웃'이라는 프로그램을 만들었던 거다"라고 고백했다.