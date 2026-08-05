이승철, 위고비 도움 받아 홀쭉해진 비주얼 "감량 2년째...운동·식단도 병행" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이승철이 비만치료제의 도움을 받아 체중을 감량했다고 솔직하게 밝혔다.

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5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 40주년을 맞은 '라이브의 황제' 이승철이 출연했다

이날 이승철은 "내가 '유퀴즈'를 몇 년 전부터 노크했건만 40주년 맞춰서 부르려고 한 거냐. 내가 이 의자에 얼마나 앉고 싶었는 줄 아냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

한층 날렵해진 이승철의 모습에 유재석은 "최근에 엄청 체중감량을 한 것 같다"며 놀라워했다. 이에 이승철은 "체중 감량한 지는 2년 정도 됐다. 운동도 하고 식단도 하고 약간의 조력도 받았다. 잘 알지 않냐"고 말했다.

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그러자 유재석은 "(위)고비 하셨구나. 그래도 그걸 하셔도 계속 유지한다는 게 쉽지 않다"며 감탄했다.

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이승철은 이날 데뷔 40주년을 맞은 소감을 밝혔다. 그는 "생일과 비슷하다. 본인은 민망한데 주위에서 막 축하해준다. 그런데 40주년은 느낌이 좀 다르긴 하다. 무게감이 다르고 아이들도 커서 느낌이 다르다. 올해 손주도 태어난다"고 말했다.

이를 들은 유재석은 "이승철 할아버지는 생각해 본 적이 없다"며 "나중에 손주가 커서 지금 모습 보면 할아버지가 너무 스타일리시하다고 할 것 같다. 내한공연 온 스타 같다"며 놀라움을 드러냈다.