바다, 워터밤 공개 저격 "이게 말이 되냐...K-POP 존중 있다면 나 불러야" ('라스')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 바다가 워터밤 무대에 대한 강한 의지를 드러냈다.

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5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 최원영, 이태란, 바다, 마틴이 출연한 'Fㅐ션과 Pㅐ션 사이 암 쏘 힙~' 특집으로 꾸며졌다.

이날 바다는 "제 이름 바다 덕분에 여름이 되면 많은 페스티벌에서 저를 찾아주신다"라며 여름 축제와 남다른 인연을 언급했다.

이어 "제가 유일하게 아직 워터밤을 못 가봤다. 이게 말이 되냐"라며 아쉬움을 감추지 못했다.

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바다는 "제 이름이 바다인데 워터밤에서 저를 안 불렀다는 거는 '수박 겉핥기'다"라며 특유의 재치 있는 입담으로 웃음을 자아냈다.

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또 "지금 물이 범람해야 하는 곳인데 제가 존재감 있게 가줘야 하는 게 아닌가 싶다. 워터밤이라는 게 우리나라에 형성된 시기에, 그때부터 준비했다"라며 2015년부터 11년간 워터밤 무대를 기다려왔다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 바다는 "제가 'Mad'의 어머니이자 K-POP의 어머니지 않냐. K-POP에 대한 존중이 있다면 제가 거기서 보여줘야 한다"라며 자신감을 드러냈다.

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그러면서 "바다가 없는 워터밤은 진정한 워터밤이 아니다"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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바다는 "지금 '라디오스타'를 보시는 많은 '밤' 관계자 여러분들, 누가 봐도 제가 가야 됩니다. 접니다!"라고 공개 러브콜을 보냈고, 이를 들은 김구라는 "진작에 섭외 왔어야 하는 거 아니냐"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

이미 수많은 인기 스타들이 무대를 장식한 2026 워터밤을 언급한 바다는 "제가 아무래도 평생 열정이 식지 않을 것 같으니까 내년에 불러도 늦지 않다. 내년이 적기다"라고 말했다.

끝으로 그는 "저는 진짜 프로 가수기 때문에 자존심 같은 건 중요하지 않다. (대타가 필요하면) 제가 가겠다. 그건 떼우는 게 아니라 진짜 제 자리로 가는 거다"라며 워터밤 무대에 대한 남다른 의지를 다시 한번 드러냈다.

shyun@sportschosun.com