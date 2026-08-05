김혜수·송윤아가 주도한 '역대급 여배우 모임' 실체...이태란 "10년 넘게 인연" ('라스')

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이태란이 10년 넘게 이어오고 있는 여배우 모임의 끈끈한 우정을 공개했다.

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5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 최원영, 이태란, 바다, 마틴이 출연한 'Fㅐ션과 Pㅐ션 사이 암 쏘 힙~' 특집으로 꾸며졌다.

이날 이태란은 함께 출연시키고 싶었던 '열정 언니들'이 있다며 "오늘 계신 분들 못지않게 열정 넘치는 여배우 모임이 있다"라고 밝혔다.

그가 소개한 모임에는 배우 김혜수를 비롯해 송윤아, 한고은, 유선, 김민정이 함께하고 있었다.

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이태란은 "가끔 만나는데 저희 모임이 계속 이어지는 건 김혜수, 송윤아 언니 덕분이다. 꾸준하게 10년이 좀 넘게 이어지고 있다"라고 말하며 남다른 우정을 전했다.

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이어 "일단 김혜수 언니가 '우리 한 번 봐요~' 하면 송윤아 언니가 바로 모임 준비를 해준다. 언니네 집에 음식도 직접 해서 초대해주셔서 즐거운 시간을 보낸다. 시간 내서 여행도 갔다"라고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.

또 "작품에 들어가면 서로 커피차도 보내주고 응원도 해준다"라며 오랜 시간 이어진 모임의 따뜻한 분위기를 전했다.

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그러면서 이태란은 "'라디오스타'에 나가는 건 부끄러워서 말 못 했다. 안 봤으면 좋겠다"라고 수줍게 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 김혜수의 세심한 성격을 언급한 이태란은 "김혜수 언니는 열정이 정말 강하다. 우리들 생일을 항상 기억하셨다가 때가 되면 가장 먼저 '생일 축하해'라고 보내주신다. 그리고 건강 정보도 공유해준다"라고 말해 변함없는 의리와 배려를 전했다.

shyun@sportschosun.com