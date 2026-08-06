'86세' 사미자, 건강이상설 털고 유튜버 데뷔 "늙은 여배우가 간청합니다"

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[스포츠조선 김수현기자] 원로배우 사미자가 86세의 나이에 새로운 도전에 나섰다. 89세 남편과 함께 유튜브 채널을 개설하며 팬들과 소통에 나선 것.

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지난 5일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '어머 둘이 사귀나봐~ 결혼 63년 차 티격태격 채널 개설기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 사미자는 "경력이 아주 오래된 노배우 사미자다"라며 자신을 소개하며 등장했다.

64년 차 배우답게 오랜 시간 대중과 함께해 온 소회를 전한 그는 "내가 지금까지 방송은 60여 년 이상 쭉 해왔기 때문에 뭐 그냥 쉬고 있는 요즘이 서럽다"라고 솔직한 마음을 털어놨다.

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이어 유튜브를 처음 시작하게 된 것에 대해 "그런데 저는 신인이니까 많이 용서하시고 쭉 봐주세요"라고 말하며 새로운 환경에 적응하려는 설렘과 겸손한 모습을 보였다.

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앞서 사미자는 심근경색과 뇌경색으로 생사의 고비를 넘기는 등 건강 문제를 겪은 바 있다.

특히 올해 초 낙상 사고 이후 지팡이와 주변의 도움에 의지해 걷는 모습이 공개되며 많은 이들의 걱정을 사기도 했다.

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하지만 이날 영상 속 사미자는 건강을 회복한 근황을 전하며 "그건 잊어달라. 살짝 지팡이를 짚고 다니니까 건강 이상설이 있었는데 엊그제 제가 탈지팡이 했다"라고 밝혔다.

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그러면서 최근 원로 연예인들의 유튜브 활동이 활발해진 점을 언급하며 "요즘 유튜브를 나이 드신 분들이 많이 하더라"라고 말했다. 이어 김영옥, 선우용여, 전원주 등을 언급하며 자신 역시 새로운 소통 창구를 마련하게 된 이유를 전했다.

사미자의 도전에는 89세 남편도 함께했다. KBS 공채 1기 출신 배우였던 남편은 촬영 현장에 등장해 아내를 응원했고, 꽃다발을 건네는 깜짝 이벤트로 훈훈함을 자아냈다.

결혼 63년 차 부부인 두 사람은 티격태격하면서도 서로를 챙기는 모습으로 변함없는 애정을 보여줬다. 오랜 세월 함께한 부부의 자연스러운 케미가 영상의 또 다른 재미로 꼽혔다.

사미자는 팬들에게 따뜻한 메시지도 전했다. 그는 "걱정이 여러분들이 많이 봐 주셔야 될 텐데 봐 주실 수 있겠죠? 이 늙은 여배우가 이렇게 간청합니다. 내일의 어떤 희망을 갖고 즐겁게 살아갑시다"라고 말했다.

shyun@sportschosun.com