장영란, 47세 맞아? "코 세웠냐" 오해 부른 얼굴..."20대인줄 알았다더라"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 동안 미모 비결을 공개하며 화제를 모았다.

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5일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 장영란이 직접 피부 시술을 받는 과정과 비포 애프터를 공개하는 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 최근 달라진 외모에 대한 주변 반응을 전하며 "사실 요즘 댓글에 난리가 났다. '왜 이렇게 예뻐졌냐' '리즈시절'이라 하더라. 저번에 백화점 구경하는데 '거짓말 좀 보태서 20대인 줄 알았다'라고 하더라"라며 만족감을 드러냈다.

이어 시술 전 민낯을 공개한 장영란은 "오늘 이 모습은 좀 별로다. 너무 맨얼굴이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "'유튜브에서 제발 예뻐지는 비법 밝혀주세요' 하더라"라며 자신에게 쏟아진 관심을 언급했다.

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장영란은 과거 쌍꺼풀 수술 3번과 거상 수술 1번을 했다고 밝힌 뒤, "제가 정말 비밀리에 한 게 있다. 아이돌이 하는 시술이 있다. 정말로 이거는 누구한테도 공개하기 싫은데 비밀로 알려드리겠다"라고 말해 궁금증을 높였다.

이후 20년 넘게 다닌 피부과를 찾은 장영란은 자신의 동안 비결로 '콧볼 보톡스'를 공개했다.

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콧볼 보톡스는 코 주변 근육의 움직임을 조절해 코가 벌렁거리는 느낌을 완화하는 시술이다. 담당 의사는 "영란 씨는 코 옆을 많이 쓴다. 그리고 콧볼에도 살이 많은 분들이 있다. 그런 경우에는 두꺼운 조직을 섬세하게 디자인해야 한다"라며 '코조각 주사' 시술도 함께 설명했다.

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아이돌과 배우들도 많이 받는다는 콧볼 보톡스를 경험한 장영란은 "저는 표정을 많이 짓는데 이거 하나 해서 얼굴에 뭔가 고급미가 흐르고 사진 찍은 게 다르더라"라며 시술 전후 사진을 공개했다.

실제로 달라진 모습을 본 장영란은 "이거 하고 다들 '코 세웠냐?' 하는데 뭐 넣는 건 아니지 않냐"라고 놀라워했다.

이에 의사는 콧볼 보톡스의 단점으로 "아프다. 주사 약이 들어갈 때 아프다. 대신 10초면 끝난다"라고 설명했다.

짧은 시간 동안 시술을 마친 장영란은 "이게 6개월 유지되니까 가성비 시술이다"라며 만족감을 나타냈다.

shyun@sportschosun.com