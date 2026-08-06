미자 母 119 실려갔는데…父 "우황청심환 몇 번째 서랍?" 황당 응급처치

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[스포츠조선 김준석 기자] 미자가 어머니 전성애 씨가 욕실에서 크게 넘어져 119 구급차에 실려 갔던 아찔한 사고와 함께, 긴박한 상황 속 벌어진 아버지의 '우황청심환 해프닝'을 공개했다.

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5일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '주식도 망하고.. 어머니는 응급실에 실려가고. 힘든 한 달이었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 미자는 최근 머리를 크게 다친 어머니의 상태를 묻는 구독자들의 걱정에 사고 당시를 자세히 설명했다.

전성애 씨는 머리를 감은 뒤 욕실에서 나오다가 미끄러지면서 세면대에 머리를 강하게 부딪혔고, 그대로 바닥에 쓰러졌다. 미자는 "욕실에서 '쾅' 소리가 두 번 나고 비명까지 들렸는데 이후 아무 소리가 없어 진짜 돌아가신 줄 알았다"고 당시를 떠올렸다.

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가족들이 문을 열고 들어갔을 때 전성애 씨는 의식을 잃은 채 쓰러져 있었고, 남편은 당황한 나머지 우황청심환을 찾기 시작했다고.

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미자는 "아빠가 우황청심환을 찾으러 갔다가 못 찾고 다시 돌아와 의식 없는 엄마를 흔들며 '우황청심환 몇 번째 서랍에 있어?'라고 계속 물었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

전성애 씨 역시 "정신도 없는 사람을 계속 깨우면서 우황청심환 위치를 묻더라"며 "나중에는 화가 나는데 소리도 안 나왔다"고 회상했다.

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해프닝은 여기서 끝나지 않았다. 머리에 혹이 크게 올라오자 남편은 냉찜질을 해야 한다는 말만 기억한 채 냉동실을 뒤졌고, 결국 칼국수를 만들려고 얼려둔 수제비 반죽을 꺼내 머리에 올려놨다.

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전성애 씨는 "상처가 크게 난 곳에 얼어 있는 수제비 반죽을 대니까 너무 아팠다. 계속 치우라고 했다"고 말했고, 남편은 "냉찜질할 걸 찾다가 눈에 제일 먼저 보인 게 수제비 반죽이었다"고 해명해 모두를 폭소케 했다.

다행히 검사 결과 뼈와 뇌에는 큰 이상이 없었지만, 당시 전성애 씨는 최악의 상황까지 떠올렸다고 고백했다.

그는 "119를 타고 병원에 가면서 혹시 뇌출혈이라면 골든타임이 있을 수도 있겠다는 생각이 들었다"며 "CT를 찍기 위해 누워 있는데 '이게 마지막일 수도 있겠다'는 생각이 들더라"고 말했다.

이어 "살아온 인생이 짧게 스쳐 지나갔다. 참 잘 살았고 재미있게 살았다는 생각이 들었고, 그동안 용서하지 못했던 세 사람도 모두 용서하게 됐다"고 담담히 털어놨다.

미자는 "엄마 사고를 겪고 나니 '다음에 하지'라는 말은 없다는 걸 느꼈다"며 "가족들과 함께하는 시간이 얼마나 소중한지 다시 생각하게 됐다"고 전했다.

한편 전성애 씨는 현재는 많이 회복한 상태이며, 영상에서는 사고 이후 아내를 살뜰히 챙기기 시작한 남편의 달라진 모습도 함께 공개돼 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com