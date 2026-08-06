고영욱, 잊을 만하면 '또' 이상민 저격…"실제는 74년생, 신정환도 알고 욕설" 주장

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 또다시 이상민을 향한 폭로성 글을 올렸다. 이번에는 이상민의 실제 나이와 호적 문제를 주장하며 신정환까지 언급해 논란이 예상된다.

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고영욱은 5일 자신의 X(구 트위터) 계정에 장문의 글을 올리고 "농구만 하던 사람이 무슨 아이돌 출신 배우한테 조언을 하냐"며 방송에서 아이돌 출신 배우에게 조언을 했던 서장훈을 겨냥한 듯한 말로 운을 뗐다.

이어 "전에 한 번 얘기했음에도 여전히 이상민에게 형이라고 하는 것 같다"며 "마지막으로 확실한 팩트를 이야기하겠다"고 주장했다.

고영욱은 "이상민의 어머니가 생전에 우리 어머니에게 직접 한 이야기"라며 "이상민은 원래 74년생 범띠였는데 학교를 빨리 보내기 위해 한 살 위인 73년생으로 호적을 올리려다 착오로 75년생으로 신고됐다"고 주장했다.

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또 "74년생 영등포공고 출신 동창도 있고, 다른 동창들도 존재할 것"이라며 자신의 주장이 사실이라고 거듭 강조했다.

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특히 그는 신정환의 이름까지 거론했다. 고영욱은 "아마 룰라 데뷔 전부터 리더였던 이상민이 74년생인 신정환에게 형 소리를 듣기 위해 나이를 속이기 시작한 것이 지금까지 이어진 것 아니겠느냐"고 추측했다.

이어 "신정환이 나중에 이상민이 나이를 속인 사실을 알고 흥분해 내게 전화번호를 부르라고 했고, 곧바로 이상민에게 전화해 욕설을 퍼부은 일이 실제로 있었다"고 주장했다. 그러면서 "이후 룰라가 '라디오스타'에 출연했을 때 신정환이 '형이라고 해주겠다'며 관계가 조금 풀렸다"고 덧붙였다.

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고영욱은 과거 이상민의 어머니와 자신의 가족이 가까운 사이였다는 일화도 전했다.

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그는 "내 사건 이후 우리 어머니가 집 밖에도 나가지 못하던 시절 이상민 어머니가 직접 장을 봐다 주셨고, 나를 안아주시며 눈물을 흘리기도 했다"고 회상했다.

반면 이상민과는 출소 후 연락이 끊겼다고 주장했다. 그는 "몇 차례 연락했고 두 번 전화를 받지 못했는데, 그 일을 계기로 연락이 끊긴 것 같다. 이제 10년 정도 됐다"고 밝혔다.

끝으로 고영욱은 "알려야겠다는 의무감에 내가 알고 있는 사실을 마지막으로 이야기하는 것이며, 이제는 종지부를 찍으려고 한다"고 글을 마무리했다.

한편 고영욱은 최근 비비, 이찬원, 이지혜, 공효진, 서장훈 등을 잇달아 언급하며 자신의 견해를 담은 게시물을 올려 논란을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com