브라이언 "배우자 똥·입냄새 참는 게 무슨 사랑?"...확고한 비혼 소신

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 브라이언이 결혼과 동거에 대한 솔직한 생각을 밝히며 확고한 비혼 소신을 드러냈다.

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5일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 집에 찾아온 전남친의 절친 브라이언(쓰레기집)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 브라이언은 결혼 후 생활에 대한 이야기를 나누던 중 "배우자의 안 좋은 것들, 똥 냄새와 입 냄새, 암내까지 다 사랑해야 한다는 말을 들은 적이 있는데 그 말이 웃겼다"고 말문을 열었다.

이어 "이해해 주는 건 맞지만 꼭 사랑까지 해야 하느냐"며 "큰일 봤다고 하면 '오케이, 나 이따 갈게. 냄새 다 빠지고' 하면 되는 것 아니냐"고 솔직한 생각을 밝혔다.

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그러면서 "나를 사랑하면 내 똥 냄새도 참아야 한다는 게 무슨 사랑이냐"고 반문하며 "서로의 생활 영역은 존중하는 게 맞다고 생각한다"고 자신의 결혼관을 설명했다.

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브라이언은 잠자리와 생활 방식에 대해서도 확고한 기준을 드러냈다.

그는 "나는 나만의 공간이 필요하다. 자는데 왜 건드리나 싶고 달라붙는 사람도 싫다"고 말했다.

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또 아침에 눈을 뜨자마자 입맞춤을 하는 드라마 같은 상황도 이해하기 어렵다며 "좋은 아침이라며 다가오는 것도 용납하기 힘들다"고 털어놨다.

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이를 들은 서인영이 "오빠는 진짜 혼자 살아야겠다"고 웃자 브라이언은 "당연하지"라고 답해 웃음을 자아냈다.

생활 습관에 대한 이야기도 이어졌다. 서인영은 "나는 화장실을 따로 쓰는 게 좋다. 방귀 트는 것도 너무 싫다"고 공감했고, 두 사람은 각자의 생활 방식과 결혼관에 대해 허심탄회한 대화를 나눴다.

브라이언은 자신이 비혼 생활을 자연스럽게 받아들이게 된 계기도 공개했다.

그는 과거 미국 로스앤젤레스에서 한 유명 사주가를 만났던 일화를 전하며 "'즐겁게 살고 행복하게 살라'는 말을 들었다. 처음에는 수명이 짧다는 뜻인 줄 알았는데 '2세도 없고 옆에 아무도 없다'는 의미라고 설명해줬다"고 말했다.

이어 "그 말을 듣고 오히려 홀가분했다"며 "혼자 사는 삶도 충분히 행복할 수 있다는 생각을 하게 됐다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com