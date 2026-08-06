'놀뭐' 태도 논란 정준원 "난 이 일을 하면 안 되는 사람인가 고민하기도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정준원이 배우의 길을 포기하고 싶었던 순간과 주연을 맡은 부담감을 솔직하게 털어놨다.

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5일 '유튜브 하지영' 채널에는 '정준원의 이야기 (feat. 유부녀 킬러)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정준원은 "'언젠가는 슬기로울 전공의생활'이 오픈하기 직전까지가 살면서 가장 힘들었던 것 같다"고 털어놨다.

그는 "우리가 하는 일이 정말 운도 많이 필요하고 어쨌든 선택받아야 되는 직업이니까 이 작품에 캐스팅되기 전까지도 '내가 진짜 이 일을 하면 안 되는 사람인가? 안 되는 놈인가 보다'라는 생각을 했다"고 고백했다.

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그러면서 "자기가 진짜 좋아하는 일이고, 포기하지 않고 하다 보면 기회가 온다라는 걸 다른 사람한테는 사실 이야기를 못 하겠다. 모두한테 다 통한다고 생각하지 않는다. 나는 정말 기적같이 운이 좋아서 이렇게 된 거다"라고 말했다.

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이어 "그래도 내가 좋아하는 일을 포기 안 하고 해서 선물 같은 시간이 온 거 같으니까 어쨌든 기회가 주어졌으니 더 자신감을 갖고 열심히 해야겠다는 게 제일 컸던 거 같다"고 덧붙였다.

새 드라마 '유부녀 킬러'에서 주연을 맡게 된 부담감도 숨기지 않았다.

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정준원은 "'언젠가는 슬기로울 전공의생활' 같은 경우는 포커스가 가는 인물이었기 때문에 긴장되는 것도 있었지만, 이런 역할은 나도 경험이 없기 때문에 어떻게 보면 심판대에 올려져 처음으로 검증받아야 되는 자리 같아서 그게 사실 많이 걱정이 된다"고 밝혔다.

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한편 정준원은 지난 1일 MBC '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 '유부녀 킬러' 홍보를 위해 출연한 뒤 태도 논란에 휩싸였다.

방송 당시 그는 질문에 선뜻 답하지 못하거나 머뭇거리는 모습을 여러 차례 보였고, 공효진이 대신 답변하는 상황이 이어졌다. 대사 챌린지에서도 긴장한 채 말을 잇지 못해 결국 공효진이 대신 소화했다.

방송 이후 일부 시청자들은 "지나치게 소극적이었다", "쉽게 얻기 어려운 예능 출연 기회였는데 적극성이 아쉬웠다", "공효진 혼자 고생하는 것처럼 보였다"며 아쉬움을 드러냈다. 반면 "예능 경험이 많지 않은 배우라 긴장한 것 같다", "원래 낯을 많이 가리는 성격으로 알려져 있다", "있는 그대로 봐달라"는 반응도 이어지며 의견이 엇갈렸다.

정준원은 최근 작품마다 캐스팅을 둘러싼 화제의 중심에 서기도 했다. 지난해 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서는 고윤정과의 러브라인을 두고 외모 궁합 논란이 일었고, 최근 '유부녀 킬러'에서는 원작 속 꽃미남 설정과 비교되며 미스캐스팅 논란이 불거졌다.

1988년생인 정준원은 2015년 영화 '조류 인간'으로 데뷔했으며, 지난해 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 통해 대중적인 인지도를 크게 높였다.