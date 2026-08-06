정보석, 성북동 빵집 운영 중단 이유 "아들이 엄마만 믿고 일 안 해..독립 후 혼자 사업"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정보석이 아들의 베이커리 카페를 과감히 정리한 이유를 밝혔다.

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5일 황정음의 유튜브 채널에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정보석은 과거 둘째 아들과 함께 성북동 자택을 개조해 운영했던 베이커리 카페를 이전하게 된 사연을 털어놨다.

그는 "둘째 때문에 여기서 빵집을 했다. 그런데 아들은 나가서 살고 우리만 여기에 사니까 오픈부터 마감까지 다 아내가 했다"며 "아들은 오전 10시쯤 나와서 오후 5시면 운동하러 가버렸다. 그래서 '운동 끝나고 와서 네가 마감해라'라고 했더니 엄마를 믿고 안 하더라"고 말했다.

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이어 "아내는 빵 썰어주는 것들을 하면서 맨날 관절이 아프다고 했다. 내가 아들에게 몇 번 경고하다가 정말 문을 닫았다. '지금부터는 네 인생을 네가 개척하라'고 했다"며 카페를 옮긴 이유를 설명했다.

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정보석은 이후 아들이 다시 도움을 요청했던 일도 전했다. 그는 "아들한테 안 할 생각이면 다 그냥 여기서 정리하고 끝내라고 할 생각이었는데 자기가 알아보더니 오븐 같은 게 비싸니까 '혹시 주방 제품들을 대여해 줄 수 있냐'고 하더라. 그래서 '대여해 주면 나한테 뭘 해줄 거냐'고 했더니 '가게 수익에서 일정 금액을 대여료로 주겠다'고 하더라"고 밝혔다.

또 "같이 (운영)할 때는 (가게 이름에) 내 이름을 쓰는 것도 싫어해서 본인 이름으로 했다. 그런데 지금은 혼자 사업하다 보니까 아버지 이름이 아쉬운지 '모델 좀 해주시면 안 되냐'고 하더라"며 웃었다.

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그는 "(자식이 말하기 전에) '너 빵집 안 해볼래?' 이런 건 잘못된 거다. 본인이 고민해서 해야 한다. 무조건 도와주는 게 능사가 아니다"라고 자신의 교육 철학을 전했다.