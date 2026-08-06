영케이, 위 크기 다이어트로 '10kg' 감량 "라면 8봉→3봉으로 줄어"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 데이식스 영케이가 남다른 대식가 시절을 떠올리며 달라진 식사량을 공개했다.

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지난 4일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 "문단속은 하고 폰단속은 안한 사건"라는 제목의 '살롱드립' 영케이 편이 담겼다.

이날 영케이는 '여전히 많이 드시냐'는 질문에 "위 크기 다이어트를 해서 이제는 대식가라고 말을 못 할 정도"라고 밝혔다. 이어 "요즘은 라면 3봉 정도 먹는다"라고 말해 웃음을 안겼다. '잘 먹는다'의 기준이 많이 다른 영케이는 "남자분들은 보통 3봉 정도 먹지 않나"라고 되물었지만, 현장 스태프들이 일제히 고개를 저어 웃음을 자아냈다.

영케이는 "전성기 때는 라면 8봉 정도 먹었다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "원래는 내가 대식가인지 몰랐다. 초등학교 때 부모님과 영양밥 들어간 닭 한마디를 1인 1닭 했다. 그게 당연한 줄 알았다"라면서 조기 교육으로 길러진 먹성을 언급해 웃음을 안겼다.

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연습생 시절의 일화도 공개했다. 그는 "회사 제휴 식당 사장님이 공깃밥은 무한 리필로 해주겠다고 하셔서 된장찌개 하나 시켜놓고 공깃밥 8개 먹다가 사장님한테 크게 혼났다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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한편, 영케이는 최근 진행된 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트) 발매 기념 인터뷰에서 "예뻐 보이려고 4~5개월 동안 10kg 정도를 감량했다. 운동 없이 오로지 식단으로만 살을 뺐다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com