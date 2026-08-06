"지금 털면 죽는다"…미자, 254만 원에 산 SK하이닉스에 피마르는 심경

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 미자가 "지금 털면 죽는다"라면서 평단 254만 원에 매입한 SK하이닉스 주식에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

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지난 5일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 "주식도 망하고 어머니는 응급실에 실려가고. 힘든 한 달이었다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 미자는 아버지 장광이 주식 이야기를 꺼내자 순식간에 굳은 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 이에 남편 김태현은 "오늘 여기서 마치도록 하겠다. 우리 집 금기어가 주식이다"라며 너스레를 떨었다.

이어 김태현은 "다음에 기회가 되면 미자의 주식 인생에 대해 심도있게 다뤄보겠다"라면서 "아직도 '미자 씨 빨리 하이닉스 털고 나가라'는 메시지가 온다. 내가 볼 때는 안 나갈 것 같다"라고 말했다. 이에 미자는 "지금 털면 죽는다"라고 답해 현실 투자자의 심정을 드러냈다.

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앞서 미자는 SNS를 통해서 투자 근황을 솔직하게 공개한 바 있다. 그는 SNS를 통해 팬들과 소통하며 "하이닉스 평단 254만 원인데 하루하루 피가 마른다. 주식창 못 열어보겠다. 그래도 버텨야 한다"라고 토로했다. SK하이닉스 주가는 6일 0시 기준 약 166만 원 수준이다.

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한편, 배우 장광과 전성애 부부의 딸인 미자는 2022년 4월 개그맨 김태현과 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com