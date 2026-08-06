"외모가 다라는 결론"…'나솔사계' 7기 영호, 출연 후 냉정한 연애 현실 '씁쓸'

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 출연했던 7기 영호가 방송을 마친 뒤 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 "외모가 다라는 결론을 얻었다"고 고백하면서도 "다시 기회가 와도 출연하겠다"는 의지를 드러냈다.

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7기 영호는 5일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 '나솔사계' 출연 후기를 전했다.

그는 "나가기 전에는 자신감이 넘쳤다. '나 좋다는 여자 하나 없을까'라고 생각했다"며 "하지만 냉정하고 잔혹한 현실과 마주하기까지 오래 걸리지 않았다"고 운을 뗐다. 이어 "이튿날부터 단 한 번의 선택도 단 한 번의 데이트도 하지 못했다. 심지어 고려 대상조차 아니었다. 그냥 없는 존재였다"고 털어놨다.

방송을 다시 돌려봤다는 그는 "내가 여자였어도 나를 선택하지 않았을 것 같다"며 "살을 찌우고 나갔어도 필러 시술을 받고 나갔어도 결과는 크게 달라지지 않았을 것"이라고 자조했다.

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특히 그는 '나솔사계'에서 느낀 현실을 자신의 방식으로 분석했다. 영호는 "1대1 소개팅이 아니라 여러 사람이 비교되는 상황에서는 외적으로 나보다 뛰어난 사람이 있으면 내가 어찌할 수 있는 게 없다"며 "클럽이나 나이트 상황과 비슷하다고 느껴졌다. 결국 잘생기면 끝이다. 그 어떤 말도 필요 없다"고 적었다. 그러면서 "아주 가끔 나 같은 스타일을 좋아해주는 사람이 있다면 성공이고 그렇지 않으면 아주 짧은 시간 안에 자신의 매력을 보여줘야 한다"고 덧붙였다.

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비록 최종 커플에는 실패했지만 후회는 없다고 했다. 그는 "또다시 출연 기회가 와도 나갈 것 같다"며 "다른 사람을 이기진 못했어도 출연 전의 나보다 발전했다. 앞으로도 고민은 짧게 하고 무조건 행동하겠다. 생각은 생각을 부르고 걱정은 또 다른 걱정을 만든다. 그러는 동안 기회는 지나간다. 난 내 운명을 사랑한다"고 담담히 적었다.

글 말미에서는 현재 연애 상황을 암시하는 듯한 답변도 남겼다. 한 누리꾼이 "아이를 원한다면 현실적으로 맞는 사람에게도 시선을 넓혀보라"고 응원하자 영호는 "아이를 꼭 원하는 것이 아니라 시도라도 해봤으면 한다는 의미였다"며 "저는 재혼, 국가, 나이 모두 열려 있다. 그리고 지금 솔로가 아닐 수도 솔로일 수도 있다"고 의미심장한 댓글을 남겼다.

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이를 본 누리꾼들은 "도전하고 후회하지 않는 모습이 멋졌다", "외모보다 내면을 보는 좋은 사람이 나타나길 바란다", "충분히 매력 있는 사람이다", "응원하면서 지켜봤다" 등의 반응을 보냈다.

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한편 7기 영호는 과거 '나는 솔로' 7기에 출연해 7기 순자와 실제 연인으로 발전하며 약 2년 반 동안 공개 열애를 이어갔지만 결별했다. 이후 최근 종영한 '나솔사계'의 '짝' 세계관 특집에 다시 출연해 새로운 인연 찾기에 나섰으나 최종 커플로 이어지지는 못했다. 해당 시즌에는 1기 영호, 7기 영호, 8기 영수, 12기 영철, 17기 영수, 26기 영철 등이 함께 출연해 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com