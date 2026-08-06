'준비 미흡 논란' 이상준쇼, 계속된 잡음에 법적대응 "출연자 책임 아냐, 모욕 멈주길"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이상준의 미국 LA 공연을 둘러싼 음향 논란이 이어지고 있는 가운데, 공연 총연출을 맡은 황인희 PD가 직접 입장을 밝히며 사실관계 설명에 나섰다.

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황인희 PD는 6일 '이상준쇼' 공식 계정을 통해 "최근 LA 공연과 관련해 사실과 다르게 알려지거나 일부 내용만 부각된 부분이 있어, 주요 쟁점에 대한 정확한 사실관계를 안내드린다"며 장문의 입장문을 게재했다.

황 PD는 먼저 공연장에서 발생한 음향 문제에 대해 고개를 숙였다. 그는 "공연 전 현장 리허설과 음향 점검을 진행했음에도 공연 종료 후 일부 특정 좌석에서 음향 문제가 있었다는 사실을 확인했다"며 "해당 문제를 사전에 더욱 세밀하게 확인하지 못한 점에 대해서는 제작진과 현지 주관사가 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

이어 "사과 및 환불 등 후속 조치를 진행 중에 있다"며 "남은 공연에서는 객석 전 구역의 음향 상태와 스피커 인접 좌석을 더욱 면밀히 점검하겠다"고 약속했다.

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다만 이번 논란이 출연자인 이상준 개인의 태도와는 무관하다는 점도 분명히 했다.

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황 PD는 "이번 음향 문제는 공연장 시설과 현장 기술 운영 과정에서 발생한 사안으로, 무대에 오른 코미디언 이상준 씨의 태도나 공연 수행과는 무관하다"고 선을 그었다.

이어 "이상준 씨는 지난 1년여 동안 '이상준쇼'를 함께 준비하며 회의와 촬영, 공연에 단 한 차례도 지각하지 않았고, 누구보다 성실하고 진지한 태도로 공연을 준비해 왔다"며 "이번 사안과 관련해 출연자 개인에게 책임을 돌리거나 확인되지 않은 내용을 바탕으로 인신공격을 이어가는 행위는 중단해 주시기를 요청드린다"고 당부했다.

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또한 "비판과 문제 제기는 언제든 겸허히 수용하겠다. 실제로 불편을 겪으신 관객분들의 의견 역시 외면하지 않고 확인해 개선하겠다"면서도 "그러나 확인되지 않은 내용을 사실처럼 유포하거나 출연자 개인을 향한 모욕과 허위사실을 재확산하는 행위에 대해서는 관련 자료를 수집하고 있으며, 향후 법률 검토를 거쳐 원칙적으로 대응할 예정"이라고 강조했다.

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끝으로 "'이상준쇼'는 여러분께 웃음과 즐거움을 드리기 위해 만들어진 프로그램"이라며 "이번 일을 계기로 부족한 부분은 분명히 개선하되, 근거 없는 비난과 왜곡에는 흔들리지 않고 남은 공연을 책임 있게 이어가겠다"고 덧붙였다.

앞서 이상준은 지난 2일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 USC 보바드 오디토리엄에서 스탠드업 코미디 공연 '이상준쇼'를 개최했다. 공연 티켓은 100달러, 150달러, 173달러 등으로 책정됐으며, 한화 기준 약 14만 원에서 최대 24만 원에 이르는 가격에도 현지 관객들의 기대를 모았다.

하지만 공연이 끝난 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "VIP 좌석인데도 음향이 제대로 들리지 않았다"는 후기와 함께 공연 운영과 음향 점검이 미흡했다는 지적이 잇따랐다. 일부 관객들은 공연 자체보다 음향 문제로 몰입이 어려웠다며 아쉬움을 드러내기도 했다.

논란이 확산되자 '이상준쇼' 측은 공식 입장을 내고 "공연 중 음향 문제로 불편을 겪으신 관객 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "미주 투어는 공연 운영과 기술 스태프를 미국 현지에서 진행하고 있어 공연 직후 사실관계를 확인하는 시간이 필요했다"며 "확인 결과 공연장 스피커 앞 일부 좌석에서 음향 전달에 문제가 있었던 것으로 파악됐다. 미국 공연 주관사에서도 이를 확인한 뒤 해당 좌석 관객분들께 사과와 함께 필요한 조치를 진행해 드렸다"고 설명했다.

그러면서 "남은 투어 공연에서는 같은 문제가 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼히 점검하고 최선을 다하겠다"고 재차 약속했다.

이상준 역시 직접 사과의 뜻을 전했다. 그는 "공연 끝나고 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는 걸 확인했다. 즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다"며 관객들에게 미안한 마음을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 이상준쇼 입장문 전문

안녕하세요. '이상준쇼' 황인희 PD입니다.

최근 LA 공연과 관련해 사실과 다르게 알려지거나 일부 내용만 부각된 부분이 있어, 주요 쟁점에 대한 정확한 사실관계를 안내드립니다.

공연 전 현장 리허설과 음향 점검을 진행하였음에도 공연 종료 후 일부 특정 좌석에서 음향 문제가 있었다는 사실을 확인했습니다. 해당 문제를 사전에 더욱 세밀하게 확인하지 못한 점에 대해서는 제작진과 현지 주관사가 무겁게 받아들이고 있습니다. 이에 사과 및 환불 등 후속 조치를 진행 중에 있습니다. 남은 공연에서는 객석 전 구역의 음향 상태와 스피커 인접 좌석을 더욱 면밀히 점검하겠습니다.

다만 이번 음향 문제는 공연장 시설과 현장 기술 운영 과정에서 발생한 사안으로, 무대에 오른 코미디언 이상준 씨의 태도나 공연 수행과는 무관합니다.

이상준 씨는 지난 1년여 동안 '이상준쇼'를 함께 준비하며 회의와 촬영, 공연에 단 한 차례도 지각하지 않았고, 누구보다 성실하고 진지한 태도로 공연을 준비해 왔습니다. 이번 사안과 관련하여 출연자 개인에게 책임을 돌리거나 확인되지 않은 내용을 바탕으로 인신공격을 이어가는 행위는 중단해 주시기를 요청드립니다.

또한 일부 언론이 제작진과 주관사에 사실관계를 확인하지 않은 채 개인 SNS 게시물과 반응을 인용하여 사안을 확대 보도한 점에 깊은 유감을 표합니다. 개인 SNS의 주장은 취재의 출발점이 될 수는 있지만, 사실 확인을 대신할 수는 없습니다.

비판과 문제 제기는 언제든 겸허히 수용하겠습니다. 실제로 불편을 겪으신 관객분들의 의견 역시 외면하지 않고 확인하여 개선하겠습니다. 그러나 확인되지 않은 내용을 사실처럼 유포하거나 출연자 개인을 향한 모욕과 허위사실을 재확산하는 행위에 대해서는 관련 자료를 수집하고 있으며, 향후 법률 검토를 거쳐 원칙적으로 대응할 예정입니다.

'이상준쇼'는 여러분께 웃음과 즐거움을 드리기 위해 만들어진 프로그램입니다. 이번 일을 계기로 부족한 부분은 분명히 개선하되, 근거 없는 비난과 왜곡에는 흔들리지 않고 남은 공연을 책임 있게 이어가겠습니다.

감사합니다.