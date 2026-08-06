조혜련 85세 母 천식·기관지염 악화 "기도해 주세요"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 조혜련이 85세인 어머니의 현재 건강 상태를 전하며 응원을 부탁했다.

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조혜련은 5일 자신의 SNS를 통해 "여기 애틀란타는 새벽 4시다. 시차 적응이 안 되어 성경 읽다가 몸이 아픈 최복순 씨가 생각나 올린다"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "어머니가 8년 동안 성경을 91번 완독했다"라면서 "아무리 아파도 졸려도 하루에 50장씩 8년을 읽으셨다. 그런데 그 엄마가 지금 아프시다"라고 털어놓으며 안타까운 심경을 밝혔다. 이어 "천식에 기관지염에 열이 나고 기력이 떨어져서 마음이 아프다"라면서 어머니의 현재 건강 상태에 대해 전했다.

이와 함께 조혜련은 "사랑해 엄마"라면서 어머니와 다정하게 함께한 사진을 공개하며 애틋한 마음을 드러냈다.

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조혜련은 "엄마가 말씀을 읽음으로써 많은 사람이 성경을 읽고 하나님을 사랑하는 일들이 일어난다. 그 일을 끝까지 감당할 수 있도록 기도해 달라"라고 전했다.

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한편 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 뒀지만 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼했으며, 방송과 유튜브 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com